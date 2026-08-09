Vitni Hjuston, jedna od najuspešnijih i najuticajnijih pevačica u istoriji popularne muzike, rođena je 9. avgusta 1963. u Njuvarku u Nju Džersiju.

Odrasla je u izrazito muzičkoj porodici: majka Sisi Hjuston bila je gospel i sol pevačica, Dijon Vorvik bila joj je rođaka, a Aretu Frenklin smatrala je počasnom tetkom.

Već kao dete pevala je u crkvenom zboru, a pre muzičkoj proboja bavila se i modelingom te postala jedna od prvih crnkinja na naslovnici časopisa Seventeen.

S 19 godina potpisala je ugovor s Arista Recordsom, a istoimeni debitantski album iz 1985. pretvorio ju je u svetsku zvezdu. Prodato je više od 25 miliona primeraka, a hitovi "Saving All My Love for You", "How Will I Know" i "Greatest Love of All" osvojili su vrh američke lestvice.

Album "Vitni" iz 1987. doneo je "I Wanna Dance with Somebody", a Hjuston je postala prva žena čiji je album debitovao na prvom mestu Bilboarda 200. Postavila je i rekord sa sedam uzastopnih singlova na prvom mestu Bilboard Hot 100 lestvice.

Od muzičke zvezde do filmske senzacije

Početkom 1990-ih već je bila jedna od najvećih zvezda sveta, a njena izvedba američke himne na Super Bolu 1991. postala je jedna od najpoznatijih u istoriji. Godinu dana kasnije debitovala je na filmu uz Kevina Kostnera u "Telohranitelju" (The Bodyguard).

Film je zaradio oko 410 miliona dolara, dok je muzika prodata u više od 45 miliona primeraka i postala najprodavanija filmska muzika u istoriji. Hjustonina obrada pesme Doli Parton "I Will Always Love You" prodata je u 24 miliona primeraka širom sveta i postala njena zaštitna pesma.

Nastavila je da glumi u filmovima "Waiting to Exhale" i "The Preacher's Wife", a razvila je i uspešnu producentsku karijeru. Među projektima na kojima je radila kao producentkinja bili su "The Princess Diaries" i "The Cheetah Girls", pa njen uticaj nije bio ograničen samo na muziku i glumu.

Ipak, kritike nisu uvek bile pozitivne: za nastup u "Telohranitelju" neki su joj zamerali nedostatak hemije s Kostnerom, a ranije su je delovi crnačke publike kritikovali zbog previše komercijalnog pop zvuka i optuživali da se udaljila od R&B korena.

Privatni problemi zasenili su karijeru

Iza izuzetno uspešne javne slike nalazio se mnogo turbulentniji privatni život. Hjuston se 1992. udala za pevača Bobija Brauna, s kojim je dobila ćerku Bobi Kristinu, no njihov brak obeležili su problemi s drogama, Braunovi problemi sa zakonom i nasilni incidenti.

Njihov život prikazan je i u kontroverznom rijaliti šou "Being Bobby Brown", koji je dodatno narušio Hjustonin dotadašnji imidž. Razveli su se 2007. godine. Hjuston je otvoreno govorila o svojoj zavisnosti, a tokom 2000-ih njeno nepredvidivo ponašanje, otkazivanje nastupa i problemi s glasom sve su češće zasenjivali muziku.

Godine 2000. bila je izbačena iz programa dodele Oskara nakon problematične probe, a 2002. u poznatom intervjuu s Dajen Sojer priznala je korišćenje različitih droga. Više puta odlazila je na rehabilitaciju, a pokušaj velikog povratka albumom "I Look to You" 2009. bio je komercijalno uspešan, iako su njeni kasniji nastupi dobijali podeljene kritike.

Hjuston je umrla 11. februara 2012. u 48. godini nakon što je pronađena u kadi hotelske sobe na Beveri Hilsu. Smrt je proglašena nesrećnim slučajem, a utapanju su pridoneli srčana bolest i korišćenje kokaina.

Iza nje je ostala karijera s više od 220 miliona prodatih nosača zvuka, brojnim Gremijima i drugim nagradama te statusom pevačice koja je pomogla srušiti rasne barijere na MTV-u i snažno uticala na generacije izvođačica. Godine 2020. primljena je u Rock and Roll Hall of Fame, a Rolling Stone ju je 2023. smestio na drugo mesto svoje liste najvećih pevača svih vremena.

Video: