Reditelj filma "Plava laguna" svim silama je hteo da se glavni glumci zaljube, tvrdi Kristofer Etkins (65) koji je, uz Bruk Šilds (61), odigrao glavnu ulogu u kultnom filmu.

Etkins je prošle nedelje u podkastu "Media Path" ispričao kako je Rendal Klajser (79) pokušavao da izazove njihovu romansu kako bi ljubavna priča na ekranu delovala uverljivije.

Etkins, koji je tokom snimanja imao 18 godina i živeo na brodu, tvrdi da je Klajser preduzeo neobične korake kako bi se zaljubio u tada 14-godišnju Bruk Šilds.

- Na brodu je iznad mog kreveta okačio njenu fotografiju kako bih je gledao svake večeri pre spavanja i zaljubio se u nju, pa da se to vidi na filmu - rekao je Etkins i priznao da su on i Šilds imali "malu romansu" tokom boravka na ostrvu, no da je sve bilo nevino i slatko. Glumac je rekao kako je tokom snimanja bio vrlo zaštitnički nastrojen prema Šilds koja mu je tokom snimanja bila svojevrsna mentorka.

- Nisam znao apsolutno ništa o snimanju filmova. Stvarno mi je puno pomogla. Učio sam usput - rekao je Etkins koji za Šilds ima samo reči hvale. Šilds je o istoj temi progovorila pre četiri godine kada je Etkins gostovao u njenom podkastu "Now What?".

- Toliko su očajnički želeli da se zaljubimo jedno u drugo. Nikad nisam dobro reagovala kada su me pokušavali prisiliti da nešto osećam. Tada se još nisam bila ni sa kim poljubila - ispričala je glumica i priznala kako joj je bilo neprijatno da snima scene golotinje s Etkinsom.

- Pomislila sam: ‘O, Bože, zašto ovo moram gledati? Nikad pre nisam videla tako nešto i ne planiram početi sada!

Etkins je dodao da je znao da su joj njegove scene golotinje bile vrlo neprijatne.

- Nakon tog filma bilo mi je teško zadržati odeću na sebi - našalio se glumac, prenosi PageSix.

U filmu "Plava laguna" Bruk Šilds i Kristofer Etkins glume dvoje mladih koji se zaljubljuju i dobiju dete nakon što dožive brodolom te ostanu nasukani na tropskom ostrvu u južnom Pacifiku. On je tada imao 18 godina, a ona samo 14.

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