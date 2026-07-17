Kit Ričards i Mik Džeger su potpuno usaglašeni kada je reč o pisanju pesama.

Članovi grupe ,,The Rolling Stones" su u novom intervjuu za naslovnu priču magazina Billboard govorili su o svojim ulogama u studiju nakon što je početkom ovog meseca objavljen najnoviji album benda, ,,Foreign Tongues".

Ova tema je pokrenuta dok su Ričards (82) i Džeger (82) objašnjavali kako je nastao album ,,Foreign Tongues", tri godine nakon prethodnog albuma benda, ,,Hackney Diamonds" iz 2023. godine.

„Sa albuma 'Hackney Diamonds' namerno smo izostavili tri pesme, jer smo znali da želimo da ih sačuvamo“, rekao je Džeger. „Od početka smo planirali da vrlo brzo snimimo još jedan album.“

Ričards je potom rekao: „Imam osećaj da je 'Foreign Tongues' nastavak albuma 'Hackney Diamonds' — ne toliko po pesmama, koliko po energiji i atmosferi.“

„Miku i meni se povremeno dešava da se neko vreme ne vidimo. Onda se nekako okupimo i pitamo: ‘Dobro, šta imaš?’ — ‘O, ovaj deo se odlično uklapa uz ovo’“, dodao je gitarista. „Na neki način pišemo istu pesmu, a da to ni ne znamo, svako na svojoj strani sveta.“

Džeger je, govoreći o jednoj od pesama sa albuma ,,Foreign Tongues", dodao: „Kit je smislio zaista sjajan rif za pesmu 'Mr. Charm', koji je bio bolji od onog koji sam ja prvobitno napisao, a upravo je to njegov posao — da moj rif učini još boljim.“

Doprinos

Ričards je zatim govorio o doprinosu još jednog člana grupe ,,The Rolling Stones", Ronija Vuda, radu u studiju.

„Roni sluša izuzetno pažljivo, a onda odjednom kaže: ‘Šta ako uradim ovako?’“, rekao je. „Savršeno.“

Nastavio je: „Ja to zovem drevnim načinom preplitanja — to je ono što radimo. To je, po mom mišljenju, i drugi zabavan deo celog procesa — nikada ne znam šta će Roni smisliti. Slušate kako ta stvar raste pred vašim ušima.“

Album ,,Foreign Tongues" je objavljen u petak, 10. jula. Na albumu gostuju Stiv Vinvud, Robert Smit, Pol Makartni, Bruno Mars, Čed Smit, kao i pokojni bubnjar grupe ,,The Rolling Stones", Čarli Vots.

Kolegin rad još uvek živi

Džeger je u istom intervjuu za magazin ,,Billboard" govorio i o tome zašto su na novi album uvrstili Votsove snimke.

„Imali smo odličan snimak sa Čarlijem ('Hit Me in the Head'), a imamo i druge snimke sa njim“, rekao je. „Stalno čitam da je ovo Čarlijevo poslednje pojavljivanje — ali mi imamo još snimaka sa Čarlijem.“

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