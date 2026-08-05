Prošlo je više od 25 godina od premijere filma „Mis Kongenijalnost“, ali Sandra Bulok i danas izgleda gotovo isto. U 62. godini glumica i dalje oduševljava vitkom linijom, zategnutom kožom i energijom, a kaže da iza svega ne stoje čudotvorni preparati, već nekoliko jednostavnih navika kojih se godinama pridržava.

Sandra redovno trenira i voli da menja aktivnosti. Kombinuje pilates, kik-boks, vežbe snage, trčanje i vožnju bicikla. Kada može, vežba skoro svakog dana, ali priznaje da sebi ponekad dozvoli i pauzu od nedelju ili dve.

Jednako vodi računa i o ishrani. Unapred planira obroke, a na njenom jelovniku najčešće su integralni pirinač, crni pasulj i povrće kuvano na pari. Trudi se da jede jednostavne i hranljive namirnice koje dugo drže sitost.

Ipak, ono što je mnoge iznenadilo jeste njeno pravilo jednog "slobodnog dana" u nedelji. Od petka uveče do subote uveče dozvoli sebi da jede ono što joj se cele nedelje jelo, bez griže savesti.

Među omiljenim poslasticama su joj krofne, sirovo testo za kolače, ali i neobična kombinacija tamne čokolade sa slaninom, koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama.

Glumica veruje da stroge zabrane dugoročno ne daju rezultate. Umesto toga, smatra da su redovno kretanje, uravnotežena ishrana i povremeno uživanje u omiljenoj hrani najbolji recept za zdravlje i mladalački izgled. Upravo zato, ni u sedmoj deceniji života ne odriče se deserta – samo ga jede s merom.