Ako ste rođeni u jednom od ova dva horoskopska znaka, ostavite malo mesta u svom rasporedu ovog avgusta. Mogao bi da se popuni brže nego što očekujete, jer vam zvezde donose nova i zanimljiva poznanstva. Iako je ljubavni horoskop za leto 2026. već nagovestio promene, ne radi se samo o ljubavi - nova osoba može ući u vaš život i kroz prijateljstvo ili poslovnu saradnju.
Uticaj Venere u Vagi, Jupitera u Lavu i Urana u Blizancima u avgustu 2026. stvara idealne uslove za nova poznanstva, pa vredi obratiti pažnju na prilike koje vam se budu ukazivale.
Blizanci
Avgust bi mogao da donese mnogo uzbudljivih susreta za Blizance. Jupiter i dalje donosi sreću ovom znaku, pa ćete se često naći na pravom mestu u pravo vreme. Zahvaljujući Veneri u Vagi, bićete otvoreniji za upoznavanje novih ljudi i lakše ćete uspostavljati kontakte.
Ipak, neće sve biti jednostavno. Nova poznanstva mogla bi da vas iznenade ili čak navedu da preispitate postojeće odnose. Blizanci koji su u vezi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih navesti da razmisle o svom emotivnom životu, dok bi oni koji su slobodni mogli ponovo da se otvore za ljubav, iako su mislili da su od nje odustali.
Promene nisu rezervisane samo za ljubav. Novo prijateljstvo ili poslovni kontakt mogli bi da donesu neočekivane prilike i potpuno promene vaš pravac. Za to je zaslužan Uran, planeta iznenađenja, koja donosi nepredvidive, ali uzbudljive događaje.
Vaga
Za Vage avgust donosi bogat društveni život. Venera će od 6. avgusta do 11. septembra boraviti u ovom znaku, zbog čega ćete biti još šarmantniji, otvoreniji i spremniji za nova poznanstva.
Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu koja će im se odmah dopasti, ali zvezde najavljuju i nova prijateljstva, kao i korisne poslovne kontakte. Ovo je period u kojem ćete lako privlačiti ljude i ostavljati snažan utisak.
Oprez zbog retrogradnog Neptuna
Iako su pred Blizancima i Vagama brojni zanimljivi susreti, savetuje im se da ne žure sa zaljubljivanjem. Retrogradni Neptun, poznat kao planeta iluzija, može učiniti da neke osobe deluju bolje nego što zaista jesu. Zato je važno da ne donosite ishitrene zaključke i da novim poznanstvima date vremena da pokažu svoje pravo lice, prenosi Elle.
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