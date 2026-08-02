Avgust bi mogao da donese mnogo uzbudljivih susreta za Blizance. Jupiter i dalje donosi sreću ovom znaku, pa ćete se često naći na pravom mestu u pravo vreme. Zahvaljujući Veneri u Vagi, bićete otvoreniji za upoznavanje novih ljudi i lakše ćete uspostavljati kontakte.

Ipak, neće sve biti jednostavno. Nova poznanstva mogla bi da vas iznenade ili čak navedu da preispitate postojeće odnose. Blizanci koji su u vezi mogli bi da upoznaju nekoga ko će ih navesti da razmisle o svom emotivnom životu, dok bi oni koji su slobodni mogli ponovo da se otvore za ljubav, iako su mislili da su od nje odustali.

Promene nisu rezervisane samo za ljubav. Novo prijateljstvo ili poslovni kontakt mogli bi da donesu neočekivane prilike i potpuno promene vaš pravac. Za to je zaslužan Uran, planeta iznenađenja, koja donosi nepredvidive, ali uzbudljive događaje.

Vaga

Za Vage avgust donosi bogat društveni život. Venera će od 6. avgusta do 11. septembra boraviti u ovom znaku, zbog čega ćete biti još šarmantniji, otvoreniji i spremniji za nova poznanstva. Slobodne Vage mogle bi da upoznaju osobu koja će im se odmah dopasti, ali zvezde najavljuju i nova prijateljstva, kao i korisne poslovne kontakte. Ovo je period u kojem ćete lako privlačiti ljude i ostavljati snažan utisak.

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