Iako se ne smatra najzdravijom opcijom, hrana u konzervama može biti veoma praktična. Lako se prenosi, štedi vreme pri pripremi obroka, pa čak može poslužiti i kao kompletan obrok.

Proces konzervisanja omogućava da hrana ostane sveža i jestiva, posebno ona koja je podložna razvoju štetnih mikroorganizama, a tokom konzervisanja namirnice prolaze i kroz sterilizaciju.

Naravno, nije svaka konzervisana hrana nezdrava.

Prema nutricionistkinji dr Džes Kording, među stručnjacima se smatra da su iz konzerve najzdravija opcija. Ostale konzervirane ribe takođe su dobar, pristupačan izvor proteina, a istovremeno su održive i ne zahtevaju dugotrajnu pripremu ili kuvanje.

„Konzervisane sardine obično sadrže manje žive u odnosu na mnoge druge vrste ribe i smatraju se jednim od najboljih izbora morske hrane, naročito kada sveža riba nije dostupna“, ističe dr Kording.

Dodaje da sardine obiluju proteinima, vitaminom D i protivupalnim omega-3 masnim kiselinama, dok maslinovo ulje u kojem se često nalaze pruža zdrave mononezasićene masti koje pomažu srcu.

Stručnjaci preporučuju dve do tri porcije konzervisane ribe nedeljno. Možete je jesti samu, kombinovati sa testeninom ili dodavati u razne salate.