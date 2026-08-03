Iako društvo često nameće nerealna očekivanja da mama uvek mora da bude strpljiva, organizovana i bez greške, stvarnost izgleda drugačije.

Svaka žena u majčinstvo ulazi sa sopstvenim očekivanjima, ali i pod uticajem porodice, prijatelja i okoline. Zbog toga mnoge osećaju pritisak da ispune ideale koje je gotovo nemoguće dostići. Ipak, ono što zaista čini dobru mamu nema veze sa savršenstvom.

Dobre mame umeju da priznaju kada pogreše i iz svojih grešaka uče zajedno sa decom. One su uz svoje dete kada mu je potrebna podrška, podstiču ga da razvije samopoštovanje i dozvoljavaju mu da greši kako bi kroz iskustvo sazrevalo.

Pored toga, ne zaboravljaju ni sebe. Vreme koje posvete sopstvenim interesovanjima, odmoru i brizi o sebi ne čini ih manje posvećenim majkama, već im pomaže da budu zadovoljnije i prisutnije u svakodnevnom životu.

Svojim ponašanjem pokazuju deci kako se drugi ljudi poštuju, neguju samopoštovanje i ne kriju da imaju teške dane. Upravo iskrenost, ljubav i sposobnost da pokažu emocije predstavljaju vrednosti koje ostavljaju najdublji trag.

Na kraju, jedna od najvažnijih stvari koje dobre mame rade jeste da svojoj deci svakodnevno pokazuju i govore koliko ih vole, jer upravo taj osećaj sigurnosti i prihvaćenosti predstavlja temelj zdravog odrastanja.