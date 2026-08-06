Kao svadbeni poklon, Keti i Brendon Gan iz Mičigena su od njene tetke dobili koverat. Rekla im je da ga ne otvaraju, jer je u njemu "ključ za spas braka". Koverat mogu da otvore tek kada im brak bude u krizi. Poslušali je, ostavili koverat i zaboravili na njega.

Iako su se njih dvoje proteklih godina mnogo puta posvađali, kako kažu za „Miror“, tetkin koverat je bio i dalje zalepljen i zaboravljen u jednoj fioci. "Jednog dana sam se setila našeg venčanja, poklona koje smo dobili a koji imaju posebno značenje", rekla je Keti. Ispričala je i kako se setila tetkinog poklona koji je ležao neotvoren u fioci. Ona i suprug su mislili su da je u njemu neki ključ koji simbolično spašava brak.

I jednog dana su ga najzad otvorili. U njemu su bile dve poruke, po jedna za svakoga od njih. "Keti, idi po picu, pljeskavicu ili nešto drugo što oboje volite da jedete. Tetka Alison", pisalo je na papiriću koji je glasio na nju. Na drugom je bio sličan savet mudre tetke za Brendona: "Idi da kupiš buket cveća i flašu vina. Tetka Alison."

"Godinama je taj koverat stajao na jednoj polici skupljajući prašinu, a onda su nas te dve jednostavne poruke naučile toleranciji, razumevanju, kompromisu i strpljenju", rekla je Keti koja je shvatila da ono što je potrebno za održavanje snažnog i zdravog braka nikada nije ni bilo u koverti, već u njima samima.

Video: