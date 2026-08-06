Oženjen muškarac koji ima troje dece i 40 godina otkrio je da je imao ljubavnice tokom 11-ogodišnjeg braka. Za svoju suprugu tvrdi da je mogla biti mudrija u vezi sa njegovim prevarama, jer priznaje da je bilo očiglednih signala koje je mogla da uoči, samo da je htela.

1. Obratite pažnju na njegov mobilni

Muškarac koji vara ostavlja „tehnički trag“, jer gotovo sigurno šalje poruke svojoj ljubavnici putem telefona ili kompjutera. Ne morate čak ni da njuškate, jer će vaš partner odjednom postati izuzetno zaštitnički nastrojen prema svom telefonu ili računaru ako u njima postoje dokazi, kaže ovaj bivši švaler koji se na društvenim mrežama predstavio kao „Dark horse“.

2. Odjednom je postao radoholičar

Žene treba da budu sumnjičave ako njihov muškarac iznenada ima mnogo posla.

„Važno je uzeti u obzir širi kontekst, odnosno da li postoji zaista značajan projekat na kome radi, da li je nedavno promenio posao ili poziciju. Iako je važno ne prenagliti sa zaključcima, posmatranje obrazaca ponašanja i traženje nedoslednosti mogu pružiti značajan uvid“, tvrdi ovaj bivši švaler.

3. Smanjen sek*ualni nagon

Smanjenje želje muškarca za sek*om je još jedan znak za zabrinutost. Ipak, vredi napomenuti da na intimnost mogu uticati mnogi faktori, uključujući stres, zdravstvene probleme ili depresiju, kaže ovaj preljubnik.

Sam znak ne mora da znači da je muškarac neveran, ali kada su te promene u intimnosti praćene drugim oblicima sumnjivog ponašanja, treba proveriti.

4. Zaboravljanje važnih datuma

Čovek navodi i da je zaboravljanje važnih datuma poput vašeg rođendana ili godišnjice veze/braka još jedna zabrinjavajuća okolnost i znak da se suprug ili dečko udaljava od vas.

5. Pratite trag novca

Još jedna crvena zastavica odnosi se na finansije, a ovaj muškarac kaže da se dokazi o prevari često mogu videti u bankovnim izvodima. Iako mnogi švaleri koriste sopstvene kartice da prikriju svoju potrošnju, sumnjivi troškovi (za hotele, apartmane, restorane i druga mesta na kojima niste vi bili) mogu se pojaviti i na zajedničkom računu.

6. Ne može da ponovi istu priču

Bivši švaler savetuje ženama da paze na „bele laži“ i nedoslednosti u pričama svog partnera.

„Ako primetite da se muškarac muči da održi priču, često menja detalje priče ili se brani kada je suočen sa nedoslednostima, možda je to izmislio“, upozorio je on.

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