Upravo o tome povela se burna rasprava na Redditu, gde je jedan korisnik postavio jednostavno pitanje: "Koliko vas živi sa roditeljima i da li se to uopšte isplati?"

Odgovori su pokazali da iskustva idu od potpune harmonije do osećaja da je beg jedino rešenje.



Jedan komentar posebno je pogodio korisnike i za kratko vreme dobio veliki broj reakcija.

"Kiriju plaćaš novcem, život sa roditeljima mentalnim zdravljem." Autor komentara smatra da bi svaki mlad čovek, čim dobije priliku, trebalo da se osamostali. "Roditelji, čak i kada imaju najbolje namere, često se mešaju u odluke, nameću svoje stavove i teško prihvataju da im je dete odrasla osoba. Bolje je praviti sopstvene greške nego živeti pod stalnim pritiskom."

Mnogi su priznali da se upravo u tome pronalaze. "Odseli se čim možeš, pola psihičkog zdravlja ćeš sačuvati"

Jedan korisnik bio je još direktniji. "Odseli se čim dobiješ priliku. Kunem ti se, sačuvaćeš pola psihičkog zdravlja."

Na to mu je autor teme odgovorio da se i sam nalazi u veoma teškoj porodičnoj situaciji i da svakodnevno oseća psihički pritisak.

"Imam svoj sprat, ali mira nemam"

Posebnu pažnju privukla je ispovest muškarca koji živi na spratu porodične kuće sa suprugom i malim detetom. Na prvi pogled, sve izgleda idealno – odvojeni stan od oko 90 kvadrata, poseban ulaz i dovoljno prostora za porodicu. Međutim, kako kaže, stvarnost je potpuno drugačija. "Svaki dan se srećemo u dvorištu. Očekuju da vide unuče svakog dana, stalno dele savete i imaju potrebu da komentarišu sve. Nemamo svoj mir." Dodaje da roditeljima mesečno daje i 150 evra, kako mu kasnije niko ne bi prebacivao da živi na njihov račun. "Da mogu da vratim vreme, pre bih taj novac dao za učešće za svoj stan. Štedim novac, ali živce gubim."

Veliki broj korisnika priznaje da ostaje sa roditeljima isključivo zbog finansijske računice. "Mogla bih da odem u podstanare, ali mi je žao da dajem toliki novac za kiriju. Zato ostajem... i plaćam živcima."

Ipak, nisu svi imali loša iskustva. Bilo je i onih koji smatraju da zajednički život može da funkcioniše ako postoje jasne granice i međusobno poštovanje. Jedna korisnica kaže da sa roditeljima gotovo i nema kontakt tokom dana. "Živim sa njima, ali iskreno, isto mi je kao da živim sama."

Drugi smatraju da je život u više generacija velika prednost, naročito kada stignu deca.

"Ako su roditelji normalni, imate pomoć oko dece, ne plaćate kiriju i svi imaju svoju privatnost. Ne vidim ništa loše u tome."



Iako su mišljenja bila podeljena, većina učesnika rasprave složila se oko jedne stvari – nije presudno da li živite sa roditeljima, već kakav odnos imate i koliko međusobno poštujete granice. Za neke je zajednički život način da uštede hiljade evra i lakše podignu porodicu. Za druge je, kako su sami napisali, "najskuplja kirija koju plaćaju", jer je cena – mir i mentalno zdravlje.