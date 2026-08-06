Paris Hilton kaže da je slavu stečenu u ranoj mladosti doživela kao traumu.

Praunuka osnivača hotelskog lanca Conrada Hiltona postala je poznata kao pripadnica visokog društva krajem devedesetih, nakon čega se bavila manekenstvom i postala rijaliti zvezda. Život pod stalnom lupom javnosti ostavio je posledice pa priznaje da i danas teško veruje ljudima.

Lekcije o poverenju

U podkastu "Hayu Presents..." Hilton je rekla da je tokom godina najviše naučila o tome kome može verovati. "Smatram da sam zaista draga i ljubazna osoba i ranije sam jednostavno puštala previše ljudi u svoj život", objasnila je 45-godišnjakinja. "Naučila sam da prepoznam namere drugih i procenim jesu li dobri ljudi ili ne."

Dodala je kako je rano shvatila koga treba držati blizu. "Naučila sam i da život ne treba shvatati preozbiljno. Mislim da odrastanje uz toliku slavu u tako ranom uzrastu ponekad može biti traumatično", rekla je. "Jednostavno sam naučila biti srećna sa svime što imam u životu i ne obazirati se na to što drugi govore."

Priprema za Holivud

Naslednica hotelskog carstva ranije je u dokumentarcu "This Is Paris" izjavila da je u internatu u Juti trpela zlostavljanje. U podkastu je to iskustvo povezala sa životom u Holivudu.

"Sve što sam prošla u tim školama kao tinejdžerka na neki me je način pripremilo za Holivud. Bilo je to toliko traumatično iskustvo da osećam kako me pripremilo za sve u životu - ako sam to preživela, mogu preživeti sve", rekla je.

Odnosi s medijima

Hilton se proslavila 2000-ih u rijaliti seriji "The Simple Life" sa Nikol Riči, gde su svoj glamurozni život u Los Anđelesu zamenile životom u običnim porodicama. U razgovoru za Press Association ranije ove godine osvrnula se na medijski tretman koji je tada doživljavala. "U to vreme su mediji bili jako okrutni prema meni i još nekoliko žena, to je zaista bilo poput maltretiranja", rekla je.

"Ljudima je to tada bila zabava, a stvari koje su nam govorili danas ne bi bile prihvatljive", dodala je. Iako smatra da se situacija promenila, napominje da ima još prostora za napredak. "Vidim da neki to još uvek nisu shvatili i nastavljaju po starom. Definitivno ima još posla, ali barem se stvari kreću u pozitivnijem smeru."

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