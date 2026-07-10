Čak je i Mik Džeger postao žrtva ignorisanja.

Engleski roker je u intervjuu za ,,Apple Music" sa Zejnom Louom objavljenom u sredu, 8. jula govorio o inspiraciji iza emotivne balade „Back in Your Life“, prenosi People.

„Samo sam veoma brzo smislio ove stihove“, rekao je Džeger (82), dodajući da je na pesmi radio sa Kitom Ričardsom i Endrjuom Votom.

„To je klasična priča o tome kako upoznate ženu, zatim imate veoma kratku avanturu sa njom, a onda ona počne da vas ignoriše“, rekao je kroz smeh. „Dakle, to je cela priča.“

Lou je zatim pitao da li govori iz ličnog iskustva, a Džeger je odgovorio: „Pa, očigledno!“

„Neko mi je pre neki dan postavio ovo pitanje. Rekli su: ‘Pa, u tvojim godinama, znaš...’“, počeo je, a onda dodao: „Imam uspomene iz kojih mogu da crpim inspiraciju.“

Lou je u šoku upitao: „Ko, dođavola, ignoriše Mika Džegera?“

Pevač je odgovorio kroz smeh: „Dešava se.“

Govoreći o pesmi, Džeger je rekao da ona nosi „klasičnu temu“ i da je „proveo mnogo vremena“ usavršavajući stihove.

Privatnost

Džeger nije otkrio dodatne detalje o ignorisanju — a i ranije je bio poznat po tome što svoj ljubavni život čuva u privatnosti.

„Ja sam veoma gradski tip osobe i imate mnogo takvih neobaveznih odnosa koji se pojave. Tu su danas, a sutra ih više nema“, rekao je Džeger jednom prilikom za magazin Interview.

Ženskaroš

Tokom godina, pevač je bio poznat po tome što je imao brojne devojke i afere. U svojoj biografiji ,,Mick", koju je napisao Kristofer Andersen, navodi se da je Džeger procenio da je tokom života spavao sa 4.000 žena.

Džeger je bio u braku dva puta — sa Bjankom Džeger i Džeri Hol (iako njihov brak nije bio zvanično priznat) — a od 2014. godine povezuje se sa balerinom Melani Hamrik.

„Back in Your Life“ će se naći na predstojećem studijskom albumu benda Foreign Tongues, koji će biti objavljen 10. jula. Na albumu gostuju Pol Makartni, Robert Smit iz grupe ,,The Cure", Čed Smit iz grupe ,,Red Hot Chili Peppers" i Stiv Vudvin.

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