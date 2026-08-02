U savremenom društvu usamljenost je postala jedan od vodećih izazova za mentalno zdravlje mladih i glavna prepreka njihovom blagostanju. Iako se ovaj problem ranije pretežno vezivao za starije generacije, istraživanja pokazuju da od usamljenosti danas najviše pate mlade osobe starosti između 18 i 29 godina. Pritisak za postizanjem uspeha, finansijska nestabilnost i lošiji socioekonomski uslovi dodatno povećavaju rizik od socijalnog izolovanja među mladima.
Duboka psihološka patnja često usled toga vodi ka anksioznosti, depresiji i povlačenju iz obrazovnih i društvenih tokova. Zbog toga je kvalitet međuljudskih odnosa postao ključni faktor u zaštiti mentalnog zdravlja ove populacije.
Površna komunikacija
Pored socioekonomskih faktora, načini komuniciranja u digitalnom dobu značajno oblikuju doživljaj samoće kod mladih ljudi. Prekomerna upotreba društvenih mreža i pametnih uređaja često služi kao zamena za prave odnose, stvarajući privid povezanosti bez prave bliskosti.
Površne i distancirane komunikacije na internetu onemogućavaju stvaranje dubljih veza koje su ljudima neophodne za osećaj pripadnosti. Osim toga, nesigurni odnosi unutar porodice i nedostatak podrške vršnjaka dodatno produbljuju osećaj odsečenosti od sveta. Razumevanje ovih faktora ključno je za pronalaženje novih načina na koje se mlade generacije mogu međusobno povezati.
Ipak, na društvenim mrežama nedavno se pojavio novi trend koji samoću prikazuje kao poželjan statusni simbol. Mnogi kreatori sadržaja objavljuju snimke svog života u izolaciji, predstavljajući boravak u samoći kao glamurozan i svestan izbor. Ovaj fenomen nudi svojevrsno olakšanje onima koji se bore sa socijalnom anksioznošću ili pritiskom da stalno budu prisutni u društvu. Biti sam sa sobom tako prestaje da bude znak usamljenosti i postaje simbol nezavisnosti. Na taj način, samoća dobija novo značenje koje mladima deluje daleko dostižnije od stalnog prisustva na društvenim događajima.
Oprez
Stručnjaci ističu da postoji jasna i važna razlika između zdrave samoće i štetne, hronične usamljenosti. Sposobnost da osoba uživa u sopstvenom društvu razvija samopouzdanje i smanjuje zavisnost od tuđeg odobravanja. Sa druge strane, trend romantizovanja usamljenosti nosi opasnost da se socijalna izolovanost prihvati kao trajno stanje.
Iako mnogi autori sadržaja javno demonstriraju uživanje u samoći, oni često priznaju da i dalje čeznu za iskrenim prijateljstvima. Konstruktivno provođenje vremena sa samim sobom jeste korisna veština, ali ona ne bi trebalo da zameni ljudsku potrebu za bliskošću.
Za prevazilaženje krize usamljenosti neophodno je stvoriti okruženje koje podstiče redovan kontakt i međusobnu podršku među mladima. Izgradnja zdravih odnosa zahteva vreme, strpljenje i spremnost na ranjivost, što je odraslima često teško da sprovedu u delo. Uključivanje u restrukturirane grupe sa zajedničkim ciljevima može znatno pomoći u jačanju socijalnih veština i samopoštovanja. Pored podrške u školi i porodici, važno je staviti fokus na kvalitet, a ne na kvantitet društvenih veza. Povezivanje sa ljudima sličnih interesovanja predstavlja najdelotvorniji put ka dugoročnom očuvanju mentalnog zdravlja, prenosi Elle.
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