U savremenom društvu usamljenost je postala jedan od vodećih izazova za mentalno zdravlje mladih i glavna prepreka njihovom blagostanju. Iako se ovaj problem ranije pretežno vezivao za starije generacije, istraživanja pokazuju da od usamljenosti danas najviše pate mlade osobe starosti između 18 i 29 godina. Pritisak za postizanjem uspeha, finansijska nestabilnost i lošiji socioekonomski uslovi dodatno povećavaju rizik od socijalnog izolovanja među mladima.

Duboka psihološka patnja često usled toga vodi ka anksioznosti, depresiji i povlačenju iz obrazovnih i društvenih tokova. Zbog toga je kvalitet međuljudskih odnosa postao ključni faktor u zaštiti mentalnog zdravlja ove populacije.

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