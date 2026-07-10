Niko nije imao na svom bingo tiketu za 2026. godinu da će Pepa Prase i Čarli XCX započeti najčudniju svađu poznatih ličnosti na internetu, ali upravo se to dogodilo.

Neobična drama počela je nakon što se Pepa Prase, omiljeni lik iz dečjeg crtanog filma, pojavila u serijalu ,,Over/Under" magazina ,,Pitchfork", gde je ocenila nekoliko muzičara, prenosi Tyla.

Dok je četvorogodišnja televizijska miljenica imala mnogo pohvala za izvođače poput Pink Pantres i grupe ,,Bitlsi", situacija se promenila kada su je pitali o kantautorki Klero.

Pepa je jednostavno odgovorila: „Ne poznajem je.“

Obožavaoci su brzo primetili očiglednu referencu na ikoničan odgovor Maraje Keri o Dženifer Lopez, a snimak je ubrzo postao viralan na internetu.

Podrška drugarici

Nije prošlo mnogo vremena pre nego što se Čarli XCX nadovezala kako bi odbranila svoju dugogodišnju prijateljicu Klero, čije je pravo ime Kler Elizabet Kotril.

Nakon što je videla objavu o Pepinom komentaru, Čarli je poslala poruku Klero: „Hajde da je sredimo.“

Klero je zatim podelila snimak ekrana te poruke na platformi Iks, što je izazvalo pravi haos na internetu, dok su obožavaoci preplavili odgovore mimovima sa slaninom i šalama o liku iz popularnog crtaća.

Pepa, međutim, nije delovala zainteresovano i odbila je da se uvuče u haos koji je nastao na društvenim mrežama.

Odgovarajući na viralnu prepisku, njen tim je rekao za Metro: „Pepa nije neko ko komentariše drame sa igrališta, iako je u poslednje vreme primećena kako pevuši neke nove melodije...“

Komentari

Neki obožavaoci su to shvatili kao šaljiv nagoveštaj da je Pepa možda ipak konačno poslušala Klerinu muziku.

„I upravo zato nikada neću obrisati društvene mreže“, napisao je jedan korisnik platforme Iks.

Drugi je napisao: „LMFAOOOOOOOOOOOOOOO.“

„NE MOGU DA DIŠEM“, našalio se treći, dok je četvrti dodao: „ČARLI JE PREVIŠE SMEŠNA.“

Drugi korisnik je oduševljeno napisao:

„Sama pomisao da Čarli XCX i Klero napadaju Pepu Prase.“

Zvezde se oglasile

Pink Pantres, koju je Pepa pohvalila tokom intervjua, se takođe uključila i prokomentarisala: „Ništa nije slatko dok ne pokažete poštovanje prema Klero.“

Činilo se da je i Klero uživala u šali dok je trajala, odgovarajući na objave o viralnoj priči, pre nego što je na kraju odlučila da stavi tačku na celu ludnicu.

„U redu, dosta je bilo lolllllllllll“, napisala je u novoj objavi na platformi Iks, nakon što je podelila prepisku sa Čarli.

Album

Uprkos tome što je slučajno postala deo jedne od najneočekivanijih internet svađa, Čarli se nije javno oglašavala o celoj priči otkako je njena poruka od četiri reči postala viralna.

Umesto toga se posvetila objavljivanju svog predstojećeg albuma ,,Music, Fashion, Film", koji će biti objavljen kasnije ovog meseca, 24. jula.

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