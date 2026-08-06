Limun je bogat vrednim hranljivim materijama, kao što su vitamini C, A i B, bakar, mangan, kalcijum, kalijum, magnezijum i moćni antioksidansi. Ne samo da je dobar za zdravlje, već se njegov miris koristi i u aromaterapiji.

Istraživanja su pokazala da stavljanje isečenog limuna pored kreveta noću, može ublažiti respiratorne probleme, poboljšati kvalitet vazduha i pomoći da lakše utonete u san.

Zahvaljujući svojim detoksikacionim i antibakterijskim svojstvima, limun je prirodni prečišćivač vazduha i poboljšava njegov kvalitet.

Njegov miris smiruje nervni sistem i pomaže u smanjenju osećaja stresa, kao i rešavanju problema sa začepljenim nosom. Otvoriće disajne puteve i pomoći da lakše dišete, a samim tim i da zaspite mnogo lakše.

Osim toga, udisanje mirisa limuna tokom spavanja može da smanji bolove, poput glavobolje i reumatoidnog artritisa, a poznata su i njegova svojstva regulacije cirkulacije i snižavanja krvnog pritiska, što je i naučno dokazano.

Ovo su sve dobri razlozi da stavite limun pored kreveta pre spavanja. Jednostavno ga isecite na četvrtine po dužini, stavite na tanjirić i na noćni stočić. Probajte. U svakom slučaju, ne može da škodi.

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