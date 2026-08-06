Postoje ljudi koji deluju kao da ih stalno prati sreća i da su pod nekom nevidljivom zaštitom. Bez obzira na izazove, uvek im se otvaraju dobre prilike, a probleme nekako uvek uspeju da reše. Astrologija kaže da su dva horoskopska znaka posebno blagoslovena.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj izraženoj intuiciji. Imaju unutrašnji osećaj koji ih vodi kroz život i često im pomaže da znaju šta ljudi misle i osećaju i pre nego što im oni to kažu ili pokažu. To ih često zaštiti od loših ljudi i situacija. Ribe su nežne, saosećajne i zato uglavnom privlače dobre i pozitivne ljude u svoj život, koji im pomažu da lakše prebrode situacije sa negativnim osobama i dešavanjima.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni, ali u isto vreme i tihi borci. Imaju sposobnost da se povuku kada im je potrebna zaštita, ali i da donesu prave odluke zahvaljujući jakoj intuiciji. Njihovo okruženje, naročito porodica i bliski ljudi, često im pružaju sigurnost i daju snagu, pa zgleda kao da kroz život prolaze sa nekom nevidljivom pomoći koja ih štiti od većih problema. Njihova duboka intuicija i duhovna snaga pomažu im da lakše pronađu sreću i lakše prebrode teške situacije.

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