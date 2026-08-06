Novinarka i producentkinja Vesna de Vinča godinama otvoreno govori o teškim životnim iskustvima, a jedno od njih posebno je potreslo javnost. Kako je ispričala, kao mlada devojka morala je na hitnu operaciju nakon što su lekari otkrili retko stanje koje je nosila u sebi još od rođenja.

Vesna kaže da je kao embrion bila blizanac, ali da se drugi plod nije razvio.

- Rođena sam, a u meni je ostala masa veličine bebine glave. U njoj su bile dlačice i ostaci tkiva i to sam nosila pune 21 godinu. Lekari su rekli da je stanje bilo veoma opasno i da je operacija morala odmah da se obavi- ispričala je.

Sve se dogodilo na poslednjoj godini studija, kada su lekari otkrili o čemu je reč i odmah zakazali operaciju.

- Kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im govorila da neću umreti, da me čeka još mnogo toga u životu - prisetila se Vesna.

Ona je istakla da veruje kako čovek mora da pronađe smisao i cilj u životu, jer ga upravo to pokreće i daje mu snagu da prebrodi i najteže trenutke.

Pronašla nož u svom krevetu

Vesna je ranije govorila i o još jednom šokantnom događaju iz svog života. Ispričala je da je jednom prilikom u krevetu pronašla nož za koji tvrdi da ga je ostavila ljubomorna partnerka njenog prijatelja.

Kako kaže, na sreću nije došlo do tragedije, a ceo događaj i danas pamti kao jedno od najneprijatnijih iskustava koje je doživela.