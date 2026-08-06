Glumica Riz Viterspun (50) izgradila je uspešnu karijeru, ali u privatnom životu je imala niz uspona i padova.

Kada je 1997. na proslavi svog 21. rođendana upoznala Rajana Filipa, odmah je postalo jasno da su suđeni jedno drugome. Ubrzo su počeli da žive zajedno, a venčali su se u junu 1999., kada je Riz bila u šestom mesecu trudnoće.

U septembru iste godine rodila je ćerku Avu, a četiri godine kasnije, u oktobru 2003. na svet je stigao i sin Dikon.

Njihov brak izgledao je idilično, ali istina je bila drugačija.

Riz je saznala da ju je Rajan prevario s koleginicom i 2006. predala je papire za razvod. Njegova nevera bila je ključni trenutak zbog kojeg je glumica odlučila da stavi tačku na brak. Razvod je za nju bio neizbežan. Mnogi su kasnije tvrdili da je zbog razuzdanog načina života i sklonosti aferama izgubio brak, porodicu i stabilnost.

Riz je 2010. na kućnoj zabavi kod zajedničkih prijatelja upoznala Džima Tota (56). Glumica je kasnije otkrila da ju je Džim zapravo "spasio" od neprijatnog susreta s pijanim muškarcem koji joj je prilazio i neprijatno se ponašao. Tot je prišao, izvinio se u njegovo ime i odveo ga, a Riz je upravo taj džentlmenski potez osvojio.

Ubrzo nakon toga su počeli da izlaze, a Riz je kasnije govorila kako ju je privukla njegova zrelost, smirenost i činjenica da nije bio deo glumačkog sveta. Verili su se krajem iste godine, a 2011. su se venčali. Krajem iduće godine dobili su sina Tenesija. Njoj je to bilo treće dete, a Džimu prvo.

Kao par su delovali vrlo skladno pa stoga i ne čudi što je njihova vest o razvodu šokirala javnost. Svega nekoliko dana pre 12. godišnjice braka, na današnji dan 2023., Riz i Džim zajedničkim saopštenjem potvrdili su da se rastaju. Naglasili su da ostaju u dobrim odnosima, prvenstveno zbog sina kojeg imaju zajedno. Iako nisu zvanično potvrdili razloge razvode, američki mediji naveli su kako su se udaljili tokom godina i da su imali različite životne prioritete. Za razliku od Rizinog prvog razvoda, ovoga puta rastava nije bila posledica nevere.

Od 2024. glumicu povezuju s bogatim nemačkim biznismenom Oliverom Harmanom. Prošlog leta uhvaćeni su kako su se prepustili strastima na jahti u blizini Sen Tropea. U junu 2026. prvi put su se zajedno pojavili na crvenom tepihu i time jasno dala do znanja da nakon dva razvoda nije izgubila veru u ljubav.

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