Vesti
Alo!

Porodica

Privlači bedu i svađe: Mnogi Srbi ovo drže ispred vrata, a vi?

Navika koja može doneti neslogu.

Autor:  Vesna Vukadinović
06.08.2026.21:12
0
Privlači bedu i svađe: Mnogi Srbi ovo drže ispred vrata, a vi?
shutterstock | BM_27
Ubod stršljena može biti koban: Obratite pažnju na ove simptome
Foto: Shutterstock | Suthin _Saenontad
 Ubod stršljena može biti koban: Obratite pažnju na ove simptome
Prethodna vest
Švaler otkrio tragove: Ovih 6 znakova odaje muškarca koji ima ljubavnicu
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
 Švaler otkrio tragove: Ovih 6 znakova odaje muškarca koji ima ljubavnicu
Sledeća vest
 

Ulazna vrata nisu samo prelaz između spoljnog sveta i doma, ona su simbol zaštite, granica između bezbednog i nepoznatog. Zato se oduvek u narodu verovalo da određene stvari ispred kućnog praga mogu doneti sreću i blagostanje, dok druge prizivaju neslogu i siromaštvo.

Obuća ispred vrata je loš znak

Iako mnogi imaju običaj da ostavljaju obuću ispred ulaznih vrata, staro narodno verovanje kaže da to nikako ne treba raditi. Naime, veruje se da obuća ostavljena na pragu priziva lošu energiju, unosi nemir u porodicu i stvara tenziju među ukućanima.

Prema i narodnim verovanjima i feng šui učenjima, neuredan, zatrpan ili prljav ulaz odbija pozitivnu energiju, a privlači probleme. Oguljena farba, prljava staza, nered ili razbacane stvari ispred praga signaliziraju stagnaciju i nebrigu, a veruje se da se to prenosi i na međuljudske odnose u kući.

Ulaz u kuću ili stan mora biti čist

Preporučuje se da:

- vrata budu čista, ispravna i uredna

- prostirke budu u dobrom stanju

- ispred praga ne stoje torbe, obuća, kese ili stare stvari

- ako imate cveće, neka bude živo i negovano, a ne uvelo ili suvo

Ako želite mir u kući, dobru energiju i skladne odnose, možda je vreme da unesete te stare papuče i očistite prag. Ne košta ništa, a možda baš to napravi razliku.

Video:

embed 2

sreća feng šui feng šui za novac feng šui za sreću alo najzena

Povezane vesti

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?
Prinstcreen | TikTok/chriscaresnone
ŠTA VI KAŽETE?

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

09:53 | 0
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
super trik!

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

08:50 | 0
Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Shutterstock | Josep Suria/Shutterstock
horoskop

Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom

08:25 | 0
Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!
Foto: Shutterstock | Esin Deniz
recept

Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!

08:00 | 0
Komentari (0)

Porodica

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?
Prinstcreen | TikTok/chriscaresnone

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

09:53 | 0
Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!
Foto: Shutterstock | Esin Deniz

Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!

08:00 | 0
Pitanje devojčice (5) rasplakalo celu zemlju: Pozvala 35 drugara na rođendan, niko nije došao
Foto: Printscreen | facebook

Pitanje devojčice (5) rasplakalo celu zemlju: Pozvala 35 drugara na rođendan, niko nije došao

20:07 | 0
Tikvice vam se uvek raspadnu? Kuvar Vuk otkriva kako da budu čvrste i sočne
Foto: Shutterstock | Nerus Natalia

Tikvice vam se uvek raspadnu? Kuvar Vuk otkriva kako da budu čvrste i sočne

19:45 | 0
Posle razgovora sa njima osećate se kao isceđeni? Psihologija otkriva zašto vam pojedini ljudi crpe energiju
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Nicoleta Ionescu

Posle razgovora sa njima osećate se kao isceđeni? Psihologija otkriva zašto vam pojedini ljudi crpe energiju

17:58 | 0
Prva stvar koju svaki pametni čovek uradi čim uđe u hotelsku sobu: Tako se čuva i zdravlje i novac!
Foto: Shutterstock | Shine Nucha/Shutterstock

Prva stvar koju svaki pametni čovek uradi čim uđe u hotelsku sobu: Tako se čuva i zdravlje i novac!

15:05 | 0
Imala je podršku "iznutra": "Upala sam na venčanje bivšeg i rekla da sam trudna, svi su popadali"
Foto: Shutterstock

Imala je podršku "iznutra": "Upala sam na venčanje bivšeg i rekla da sam trudna, svi su popadali"

09:43 | 0
Male navike koje mentalno jaki ljudi rade svakog jutra: Ovako započinju dan uspešniji i smireniji ljudi
Shutterstock | PeopleImages/Shutterstock

Male navike koje mentalno jaki ljudi rade svakog jutra: Ovako započinju dan uspešniji i smireniji ljudi

08:27 | 0
Bez ovih 10 stvari nikako ne krećite na plažu: Mnogi zaborave najvažniju, pa se gorko pokaju
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Kudryashka

Bez ovih 10 stvari nikako ne krećite na plažu: Mnogi zaborave najvažniju, pa se gorko pokaju

21:41 | 0
"Šalju vatrice, a još žive kod mame": Brutalno iskrena objava žene o mlađim udvaračima postala hit
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Romanchini

"Šalju vatrice, a još žive kod mame": Brutalno iskrena objava žene o mlađim udvaračima postala hit

14:47 | 0

Najnovije

Najčitanije

8min

Nije samo lepotica: Ćerka supermodela otkrila šta još ume, šokirala ceo svet talentom!

26min

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

44min

Živeti do 100. nije teško: Važno je samo držati se ovih pravila, kažu eksperti za dugovečnost

58min

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

1H

Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod

19H

Marija (3) se igrala u dvorištu i samo je nestala: Posle 42 godine otac je pronašao, zanemeo je kada je saznao gde je bila

22H

Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima

24H

Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa

1D

Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobar

19H

Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0