Kvalitet doručka može napraviti ključnu razliku u kontroli apetita i telesne težine. Prema rečima ove stručnjakinje, prvi uravnotežen obrok u danu podstiče sitost, pomaže u izbegavanju nekontrolisanog grickanja i može značajno smanjiti količinu energije koju unosimo tokom ostatka dana.

S druge strane, kako naglašava Aróstegui, doručak sa visokim glikemijskim indeksom, prepun šećera a siromašan nutrijentima, može doprineti povećanju telesne težine i dugoročnim zdravstvenim problemima. „Konzumacija slatkih namirnica može izazvati nagle skokove glukoze u krvi, što dovodi do pojačane gladi tokom dana i sve veće želje za slatkišima“, objašnjava ona za Elle. Ukratko, loš doručak može povećati apetit i dovesti do znatno većeg unosa kalorija do kraja dana.

Kako izgleda zdrav, zasitan doručak koji pomaže u kontroli težine?

Koje bi tačno namirnice naš doručak trebalo da sadrži kako bi bio zdrav, zasitan i pomogao nam da kontrolišemo, pa čak i izgubimo kilograme? „Doručku bi trebalo pristupiti kao i svakom drugom obroku u danu, baš kao što to rade u mnogim drugim kulturama“, ističe Arostegi. Kako dodaje, često pažljivo planiramo ručak i večeru, dok doručku generalno pridajemo veoma malo važnosti.

Prema njenim rečima, uravnotežen doručak mora da uključi proteine, kvalitetne masti i izvor vlakana, kao glavne supstrate za ishranu našeg organizma i hranjenje mikroba u našim crevima, čime se osigurava savršeno zdravlje sistema za varenje.