Ako ste makar jednom letovali u Grčkoj, velike su šanse da ste čuli njegove pesme. Nikos Vertis nije samo jedan od najpopularnijih pevača u Grčkoj, za mnoge žene on je pravi simbol šarma, harizme i romantike, zbog čega ga često nazivaju „grčkim Apolonom“. Njegovi koncerti rasprodaju se mesecima unapred, a gde god se pojavi izazove pravu euforiju.

Rođen je kao Nikolaos Arvanitidis 21. avgusta 1976. godine u Holandiji, u porodici grčkog porekla. Kada je imao šest godina, sa porodicom se preselio u Solun, gde je već kao dečak počeo da svira buzuki. Sa 15 godina otkrio je da želi da peva, a posle vojnog roka počeo je da nastupa po manjim klubovima na severu Grčke.

Veliki proboj dogodio se 2003. godine, kada je objavio prvi album "Poli Apotoma Vradiazei". Već naredne godine proglašen je za najboljeg novog izvođača, a ubrzo i za najboljeg pevača laiko muzike. Od tada niže platinaste albume, rasprodate turneje i hitove koje publika peva uglas.

Njegove balade poput "An Eisai Ena Asteri", "Thelo Na Me Niosis", "Poso S' Agapao" i "An Feigeis" odavno su postale nezaobilazne na grčkim svadbama, u tavernama i klubovima širom Balkana. Pesma "Thelo Na Me Niosis" oborila je rekorde na Jutjubu i postala jedna od najslušanijih grčkih pesama svih vremena.

Iako je jedna od najvećih zvezda grčke muzičke scene, o privatnom životu retko govori. Nikos važi za čoveka koji izbegava skandale i pažljivo čuva svoju intimu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najtajanstvenijih pevača sa Mediterana.

Danas, više od dve decenije od početka karijere, Vertis i dalje puni najveće koncertne dvorane širom Evrope, Australije, Kanade i Amerike. Njegovi nastupi poznati su po vrhunskoj atmosferi, emocijama i spektakularnoj produkciji, a publika ga dočekuje kao pravu muzičku zvezdu.

Nije ni čudo što mnoge žene kažu da je spoj holivudskog izgleda i glasa koji se ne zaboravlja - upravo zato Nikos Vertis već godinama važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca na grčkoj javnoj sceni.

Dočekao ga i patrijarh Porfirije

Koliko je Nikos Vertis cenjen i van muzičkog sveta pokazuje i susret koji je imao tokom boravka u Beogradu. Uoči koncerta u srpskoj prestonici, 16. juna 2026. godine, primio ga je patrijarh srpski Porfirije u Patrijaršijskom dvoru.

Tokom srdačnog razgovora, patrijarh je poželeo dobrodošlicu poznatom grčkom pevaču, dok je Vertis zahvalio na gostoprimstvu i istakao da mu je posebno drago što je u Srbiji, zemlji koju Grci smatraju prijateljskom i sa kojom vekovima neguju bliske veze.

Njih dvojica razgovarali su o značaju vere u savremenom društvu, ali i o ulozi muzike i umetnosti u povezivanju ljudi. Složili su se da prava umetnost, koja počiva na ljubavi, dobroti i univerzalnim vrednostima, može da prevaziđe granice i zbliži narode različitih jezika i kultura.

Ovaj susret privukao je veliku pažnju i u Srbiji i u Grčkoj, a mnogi su ga protumačili kao još jednu potvrdu bliskih odnosa dva naroda, koje Nikos Vertis često ističe i na svojim koncertima.