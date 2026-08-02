Kretanje planeta unazad, odnosno retrogradni hod, uvek predstavlja mali kosmički izazov iz ugla astrologije. Pa tako retrogradni Saturn u prvi plan dovodi pitanja odgovornosti, granica i istrajnosti. Narednih pet meseci donose nam period preispitivanja.

Priče o retrogradnom kretanju planeta često izazivaju paniku, ali u astrologiji retrogradni Saturn nije najteži za navigaciju. Kako je Saturn planeta odgovornosti, rada i protoka vremena, kada krene unazad, on se pretvara u planetu briga koje nam mogu doneti i poneku sedu vlas.

Može se desiti da osetimo kako se s mukom krećemo napred i kako svaka naša inicijativa nailazi na otpor. Ovaj period nas poziva da usporimo i preispitamo svoj odnos prema ambiciji, neuspehu i preprekama. Umesto da se iscrpljujemo boreći se protiv onoga što nam pruža otpor, Saturn nas podstiče da razdvojimo ono što je pod našom kontrolom od onoga što nije. Paradoksalno, najstroža planeta na nebu uči nas da moramo da savladamo veštinu opuštanja.