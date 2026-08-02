Kretanje planeta unazad, odnosno retrogradni hod, uvek predstavlja mali kosmički izazov iz ugla astrologije. Pa tako retrogradni Saturn u prvi plan dovodi pitanja odgovornosti, granica i istrajnosti. Narednih pet meseci donose nam period preispitivanja.
Priče o retrogradnom kretanju planeta često izazivaju paniku, ali u astrologiji retrogradni Saturn nije najteži za navigaciju. Kako je Saturn planeta odgovornosti, rada i protoka vremena, kada krene unazad, on se pretvara u planetu briga koje nam mogu doneti i poneku sedu vlas.
Može se desiti da osetimo kako se s mukom krećemo napred i kako svaka naša inicijativa nailazi na otpor. Ovaj period nas poziva da usporimo i preispitamo svoj odnos prema ambiciji, neuspehu i preprekama. Umesto da se iscrpljujemo boreći se protiv onoga što nam pruža otpor, Saturn nas podstiče da razdvojimo ono što je pod našom kontrolom od onoga što nije. Paradoksalno, najstroža planeta na nebu uči nas da moramo da savladamo veštinu opuštanja.
Narednih pet meseci biće izuzetno zahtevni i stalno će testirati naš osećaj odgovornosti, integritet i etiku, a najviše će pogoditi četiri horoskopska znaka.
Za Ovnove ovo je trenutak u kojem mogu osetiti teret sopstvenih odgovornosti. Ovnovi, koji inače imaju tendenciju da pobegnu kada stvari postanu preteške, sada su primorani da ostanu na mestu i pronađu trajna rešenja.
Rakovima će na poslu biti potrebni strpljenje i disciplina. Neki projekti će se odvijati sporije nego što je planirano, pa je umesto borbe protiv otpora bolje iskoristiti ovaj period za učvršćivanje temelja i preispitivanje prioriteta.
Vagama ovaj period donosi višemesečno preispitivanje ravnoteže u ljubavi i prijateljstvu. Javiće se potreba za postavljanjem jasnijih granica i proverom da li su drugi jednako posvećeni emotivnom odnosu, sa ciljem građenja jačih i autentičnijih veza.
Jarčevi su pozvani da preispitaju svoj pogled na posao, vrednost koju mu pridaju i cenu koju zbog toga plaćaju. Za njih je došao trenutak da izračunaju stvarne troškove svojih velikih ambicija, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)