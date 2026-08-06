Barbara Mori u vreme dok je snimala seriju "Rubi", ostavila je bez daha sve koji su je gledali na malim ekranima. Nije bilo muškaraca koji ne bi poželeo da bude sa zanosnom Rubi, a nema ni žene koja joj nije zavidela.

Barbara je priznala da je tada imala sve ono o čemu neko može da sanja, svetsku slavu, novac, uspeh...

"Imala sve ono što mnogi misle da je sinonim za sreću, ali kada bih otišla u garderobu i stala pred ogledalo, počela bih da plačem", navela je latinoamerička lepotica i ododala:

"Bila sam usamljena i shvatila sam da novac nije sreća, ponudili su mi ugovor koji bi definitivno obezbedio moju budućnost i život, ali ja sam ga odbila slušajući svoj unutrašnji glas. Mene su slomili još u detinjstvu, otac je bio nasilan, majka me je napustila. Nema novca koji može da obnovi slomljeno srce. Nikada se nisam osećala dovoljno da zaslužim ljubav ili nešto lepo", rekla je Barbara.