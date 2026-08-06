Holivudski glumac Majkl Daglas ovih dana primio je počasno priznanje za doprinos promociji španskog ostrva Majorka, a posebnu pažnju na svečanosti privukla je njegova ćerka Keris Zita Daglas, koja je svojim elegantnim izdanjem i osmehom osvojila prisutne.

Glumac je nagrađen kao jedan od deset ambasadora koji su godinama promovisali Majorku, ostrvo za koje je vezan više od tri decenije. Njegova porodica tamo poseduje poznato imanje S'Estaka, a Daglas je više puta isticao da mu je Majorka drugi dom.

Na svečanost u mestu Valjdemosa stigao je u društvu 23-ogodišnje ćerke, koju je dobio u braku sa glumicom Ketrin Zitom-Džons. Keris je tokom cele večeri bila uz oca, a njih dvoje su zajedno pozirali fotografima, pokazujući koliko su bliski.

Mlada glumica je za ovu priliku odabrala jednostavnu, ali veoma elegantnu kombinaciju – crni top bez bretela i široke pantalone, uz diskretnu šminku, puštenu talasastu kosu i cipele sa niskom potpeticom.

Mnogi su primetili da je ćerka Ketrin Zite Džons nasledila prepoznatljivu lepotu svoje majke, ali i harizmu koja je već izdvaja na javnoj sceni.

Keris je nedavno diplomirala na prestižnom Univerzitetu Braun u SAD, a iza sebe već ima i prve ozbiljnije glumačke korake. Nedavno je debitovala na pozorišnoj sceni u Njujorku, a ne krije da želi da izgradi uspešnu karijeru poput svojih slavnih roditelja.

Svečanost je održana u kulturnom centru Kosta Nord u Valjdemosi, čiju je obnovu Majkl Daglas pomogao pre više godina. Glumac danas veliki deo vremena provodi upravo na Majorci, posebno otkako je poslednjih godina smanjio glumačke angažmane i više se posvetio porodičnom životu.

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