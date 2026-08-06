Keli Ozborn i Sid Vilson raskinuli su veridbu, otkriva izvor za People. Njih dvoje su započeli vezu u januaru 2022. godine, iste godine dobili su sina Sidnija, a verili su se u julu 2025.

Prema rečima izvora bliskog bivšem paru, njihova veza već mesecima prolazi kroz ozbiljnu krizu.

„Nije tajna da Keli nije srećna sa njim. Već duže vreme prolaze kroz uspone i padove. Trenutno nisu zajedno“, rekao je izvor.

On dodaje da je Kelin glavni prioritet njena majka Šeron Ozborn, uz koju želi da bude u ovom teškom periodu. Takođe, potpuno je posvećena svom trogodišnjem sinu i želi da bude najbolja moguća majka.

„Jednostavno više ne želi dramu u svom životu. Sid ima mnogo stvari koje mora da reši sam sa sobom“, tvrdi izvor.

Predstavnici Keli Ozborn i Sida Vilsona za sada nisu komentarisali navode o raskidu.

Vest o raskidu dolazi samo dva dana nakon što je Keli na Instagram storijima objavila niz zagonetnih poruka o roditeljstvu, za koje mnogi veruju da su bile upućene upravo Sidu.

„Zanimljivo je kako najglasnija odbrana krivca retko kada znači nevinost... To je samo skretanje pažnje“, napisala je.

U drugoj objavi dodala je:

„Srce mog sina nekada je kucalo odmah pored mog. Zato mi verujte kada kažem da ću ga štititi po svaku cenu.“

Keli je zatim nastavila:

„Moj posao je da zaštitim svoju decu. Ne vaša osećanja. Ne vaša očekivanja. Ne osude koje nisam tražila. Moja odgovornost je da zaštitim njihovo blagostanje, njihov osećaj sigurnosti i emocionalno zdravlje.“

Naglasila je da će svoju decu uvek staviti na prvo mesto.

„Njih ću izabrati svaki put. Ispred bilo koga i bilo čega.“

Na kraju je uputila i poruku koja je izazvala veliku pažnju:

„Kad smo već kod toga, mogu li da dobijem nazad svoje pse i sve svoje stvari? A da, i možda alimentaciju za dete?“

Spekulacije o problemima u njihovoj vezi pojavile su se još u martu, kada je izvor za People tvrdio da prolaze kroz težak period.

„Keli je prolazila kroz veoma emotivan period iz više razloga. Mnogo toga joj se dešavalo“, rekao je tada izvor.

Posebno ju je pogodila smrt njenog oca, legendarnog muzičara Ozija Ozborna, koji je preminuo u julu 2025. godine.

„Njegova smrt i dalje duboko utiče na nju. Trenutno joj je najvažnije da bude uz svoju majku, sa kojom je izuzetno bliska.“

Izvor je tada dodao da su različiti prioriteti dodatno opteretili njihov odnos.

„Keli i Sid teško su uspevali da usklade sve obaveze, naročito zbog različitih pogleda na to gde i kako bi trebalo da provode vreme. To je stvorilo veliki pritisak na njihovu vezu.“