Penelope Kruz je u novom intervjuu otvoreno govorila o svom odnosu sa Havijerom Bardemom. Glumica, koja trenutno promoviše svoj novi film „The Invite“, otkrila je da se njihov brak i dalje razvija, iako su zajedno već više od decenije.

„Imam osećaj da i dalje učim, znate? A sa nekim sam koga poznajem već 33 godine“, rekla je Kruz nedavno za magazin People.

„Zaista dobro poznajem tu osobu, ali pitam se — da li postoji dan kada zaista upoznate sami sebe? Ne postoji. Isto je i sa partnerom“, rekla je ona.

Par se upoznao na snimanju filma „Jamón Jamón" 1992. godine, ali nisu počeli da se zabavljaju sve do nekoliko godina kasnije. Venčali su se 2010. godine, a decu su dobili 2011. i 2013. godine.

Glumica je potom u intervjuu za magazin Porter, objavljenom 6. jula, objasnila kako ona i njen suprug pristupaju roditeljstvu dvoje tinejdžera.

„Moji roditelji su me dobili veoma mladi, pa sam odrastala tako da sam mogla da razgovaram sa njima o svemu“, rekla je Penelope. „Želim isto takav odnos sa svojom decom. Da stvorim sigurno okruženje u kojem osećaju da mogu da postave sva pitanja i podele sve što im je potrebno. A ja ću ih saslušati bez osuđivanja.“

Deca

Zvezda je zatim govorila i o tome kako su društvene mreže uticale na način na koji ona i njen suprug odgajaju svoju decu, Lea i Lunu.

„Kao roditelji, morate mnogo više da se trudite da stvorite pravu atmosferu kod kuće“, objasnila je ona. „Danas je veoma teško biti tinejdžer — ono čemu su dečaci izloženi, u šta ih navode da poveruju. To je vrsta manipulacije koja zbunjuje čak i odrasle. Kod tinejdžera ili dece to može biti veoma opasno oružje.“

„Sećam se da mi je pubertet bio veoma izazovan period. Ne znam kakav bi moj život bio da sam tada imala telefon sa svim užasima društvenih mreža“, dodala je ona.

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