Nekadašnja velika zvezda 90-ih, pojavila se u javnosti nakon dužeg vremena i niko je nije ni primetio, jer se drastično promenila.

Šezdesetdvogodišnja glumica fotografisana je pre nekoliko dana u Los Anđelesu, kada je sa asistentkinjom izlazila iz restorana. Bridžet Fonda je bila ležerno obučena s kosom vezanom u punđu, mnogo se ugojila, pustila sedu kosu i više ne liči na onu slatku plavušu kakvu znamo iz filmova.

Glumica se već više od dve decenije gotovo potpuno povukla iz javnosti i filmskog sveta. Odlučila je da ostavi Holivud iza sebe i posveti se porodici.

Bridžet Fonda potiče iz jedne od najpoznatijih američkih glumačkih porodica. Ćerka je glumca Pitera Fonde, rođaka slavne Džejn Fonde i unuka legendarnog Henrija Fonde.

Za muzičara i kompozitora Denija Elfmana, bivšeg frontmena grupe Oingo Boingo, udala se 2003. godine. Godinu dana kasnije objavljeno je da čekaju dete, a početkom 2005. dobili su sina Olivera.

Upravo je majčinstvo bilo jedan od razloga zbog kojih se glumica povukla iz javnosti. Fonda je odlučila da se posveti porodici i odgajanju sina, koji danas ima 21 godinu.

Kada ju je paparaco 2023. godine pitao da li planira da se vrati glumi, kratko je odgovorila da ne, uz objašnjenje da joj je „predobro biti obična građanka“.

U javnosti se pojavljuje veoma retko, pa je pažnju privukao i njen izlazak sa suprugom 2025. godine. Tada su prvi put posle čak 16 godina fotografisani zajedno.

Mirniji život glumice poslednjih godina povremeno su remetile ozbiljne optužbe na račun njenog supruga. Elfman se 2017. našao u centru pažnje nakon što ga je kompozitorka Nomi Abadi optužila za sek*ualno uznemiravanje.

Ona je tvrdila da se između 2015. i 2016. više puta neprimereno ponašao pred njom. Elfman je optužbe odbacio, ali je postignuta nagodba vredna 830.000 dolara. Abadi ga je kasnije ponovo tužila, tvrdeći da joj nije isplaćen ceo dogovoreni iznos, kao i zbog klevete nakon njegovih javnih izjava o njoj.

Nova optužba pojavila se 2023. godine. Druga žena tvrdila je da se Elfman više puta neprimereno ponašao pred njom. Elfmanov portparol je tada odbacio navode, nazivajući optužbe neutemeljenim.

Bridžet Fonda je, uprkos svemu, ostala uz supruga i tokom svih tih dešavanja. Danas živi daleko od nekadašnjeg holivudskog života i u javnosti se pojavljuje veoma retko.

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