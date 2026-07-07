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Većina kupi pogrešnu kremu za sunčanje: Evo kako da odaberete najbolji SPF za vašu kožu

Evo koji SPF zaista štiti kožu.

Autor:  Vesna Vukadinović
07.07.2026.12:14
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Većina kupi pogrešnu kremu za sunčanje: Evo kako da odaberete najbolji SPF za vašu kožu
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Zaštita kože od sunca tokom leta veoma je važna, a dermatolozi upozoravaju da pravilno odabrana SPF krema može smanjiti rizik od opekotina, prevremenog starenja kože i oštećenja izazvanih UV zračenjem.

Šta znači SPF faktor?

SPF predstavlja zaštitni faktor koji pomaže koži da se odbrani od štetnih UVB zraka, dok kreme sa širokim spektrom štite i od UVA zračenja koje utiče na starenje kože.

Dermatolozi preporučuju najmanje SPF 30 za svakodnevnu zaštitu, dok je SPF 50 dobar izbor za duži boravak na suncu ili odlazak na more.

Kako pravilno naneti kremu za sunčanje?

Dermatolozi savetujuza „Health“ da se krema za sunčanje nanese oko 30 minuta pre izlaska napolje kako bi koža imala dovoljno vremena da upije proizvod.

Kremu je potrebno obnavljati na svaka dva sata, posebno nakon kupanja, znojenja ili brisanja peškirom.

Koju kremu za sunčanje izabrati?

Najbolji izbor su kreme sa širokim spektrom zaštite koje štite od UVA i UVB zraka. Postoje vodootporne kreme, sprejevi i mineralne formule, ali stručnjaci navode da klasične kreme često pružaju najpouzdaniju zaštitu.

Iako mnogi misle da tamniji ten ne zahteva zaštitu, dermatolozi upozoravaju da je SPF važan za sve tipove kože jer štiti od pojave bora i melanoma.

Da li SPF 50 pruža mnogo bolju zaštitu?

Stručnjaci objašnjavaju da SPF iznad 50 ne donosi drastično veću zaštitu, ali može biti korisniji osobama sa svetlom i osetljivom kožom.

Najvažnije je da se krema koristi redovno i u dovoljnoj količini, jer čak i najbolji SPF neće pomoći ako se nanosi premalo ili preretko.

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