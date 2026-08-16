Tokom ovog perioda ,,crvena planeta" nas podstiče da slušamo svoj unutrašnji i lični osećaj. Mars u Raku , kao osetljivom vodenom znaku, može imati dva lica: s jedne strane to su izrazi pažnje i zaštite prema najbližima, ali s druge strane to mogu biti i agresivnije reakcije kada je potrebno odbraniti ono što nam je drago, posebno porodicu.

Ovaj tranzit nas poziva da aktivno zaštitimo ono što je zaista važno, a to su voljene osobe i emotivne veze. Ovo je savršen trenutak da se oslonimo na svoju intuiciju. Kreativnost i mašta će procvetati, što daje snažan vetar u leđa projektima koji se tiču porodice, doma i stambenog pitanja.

Međutim, u znaku Raka Mars se nalazi u padu, što znači da je to horoskopski znak u kojem se ova planeta najmanje razvija, pa to prirodno donosi i određene nedostatke. Mogu se javiti pasivna agresija, sklonost ka zauzimanju odbrambenog stava i ishitrene reakcije u afektu.

Pošto Rakom vlada Mesec, naša emotivna stanja mogu brzo oscilirati, stvarajući utisak unutrašnjeg rolerkostera. Sećanja, očekivanja ili stare rane mogu nas učiniti nesigurnijim. Ukratko, možemo biti razapeti između kontradiktornih osećanja i reagovati više iz svojih rana ili strahova nego iz trenutne realnosti. Dobra vest je da ova osetljivost postaje pravi adut ako pronađemo način da ono što osećamo prenesemo u umetnost, muziku ili bilo koju drugu kreativnu aktivnost.

Mars u Raku posebno će uticati na tri vodena horoskopska znaka i doneti im ,,rani božićni poklon".

Za Raka je ovo pravi trenutak za sve. Mars u njihovom znaku donosi ogroman podsticaj i nalet energije koji pokreće ambicije i daje snagu za isticanje. Posebno se u poslu ukazuje jasan pravac, dok će u privatnom životu imati sva potrebna sredstva da se izbore za svoje interese i interese svojih najbližih.

Za Škorpiju je došlo vreme za procvat. Nakon što su skupljali energiju i razvijali planove tokom celog leta, Mars u Raku im daje signal da je vreme za pokret. Ipak, moraju obuzdati svoju ratobornu prirodu, jer Mars u Raku pojačava potrebu za vraćanjem na staro.