Gotovo svako je bar jednom doživeo neprijatan trenutak kada ga usred noći probudi iznenadan, snažan grč u listu. Bol se pojavi niotkuda, mišić se naglo zategne, a potrebno je nekoliko trenutaka da se noga ponovo opusti.

Iako su noćni grčevi u nogama veoma česti i najčešće nisu razlog za paniku, mogu ozbiljno da poremete san. Stručnjaci navode da uzrok često nije samo dehidracija ili nedostatak vitamina i minerala, kako se obično misli, već i položaj tela tokom spavanja, duži period mirovanja ili neuobičajeno naporan dan.

Zašto se grčevi javljaju baš noću?

Prema dr Mohamedu Emamu, lekaru fizikalne medicine i sportske rehabilitacije iz bolnice „Johns Hopkins Medicine“ u Merilendu, položaj noge tokom spavanja može imati važnu ulogu.

Kada ležimo, a stopala su dugo spuštena ili prsti usmereni nadole, mišić lista ostaje u skraćenom i zategnutom položaju. Tokom dana hodanje i drugi pokreti omogućavaju mišićima da se naizmenično istežu i kontrahuju, dok tokom spavanja taj pokret prestaje.

Zbog toga mišić može postati podložniji naglom grčenju. Problem može da se javi i posle dana tokom kojeg smo više hodali ili dugo stajali, posebno ako telo nije naviklo na takvu aktivnost.

Kada grč više nije samo neprijatnost?

Povremeni noćni grč uglavnom nije razlog za zabrinutost. Ipak, postoje situacije kada bi trebalo obratiti pažnju i razgovarati sa lekarom. Posebno je važno ako:

grčevi se javljaju gotovo svake noći ili stalno remete san;

u nozi postoji utrnulost, trnjenje ili slabost;

pojavljuju se otok, crvenilo ili osećaj toplote;

grčevi uporno zahvataju istu nogu;

tegobe počnu nakon uvođenja novog leka;

grčeve prate neobjašnjiv gubitak kilograma, temperatura ili izražen umor.

Određeni lekovi, među kojima su neki diuretici, statini, pojedini antiinflamatorni lekovi, preparati gvožđa i inhalatori za astmu, takođe mogu biti povezani sa pojavom grčeva.

Učestali grčevi mogu biti povezani i sa problemima cirkulacije, suženjem kičmenog kanala u donjem delu leđa ili pojedinim neurološkim oboljenjima.

Šta uraditi kada vas grč probudi?

Kada se grč pojavi usred noći, cilj je da se suprotstavite kontrakciji mišića. Jedan od najjednostavnijih načina jeste da nežno, ali čvrsto istegnete list tako što ćete stopalo i prste povući prema potkolenici.

Može pomoći i ustajanje i lagano hodanje dok se mišić ne opusti.

Nežna masaža, kao i toplota, na primer, topao tuš ili grejna podloga takođe mogu pomoći da se mišić opusti.

Mali trikovi koji mogu sprečiti noćne grčeve

Ako vam se grčevi često ponavljaju, stručnjaci savetuju da pre spavanja odvojite minut ili dva za blago istezanje listova i zadnje strane butina.

Može pomoći i kratka večernja šetnja, jer lagana aktivnost održava mišiće aktivnim i spremnim za odmor.

Važan je i položaj tokom spavanja. Ako stopala tokom noći prirodno padaju nadole, jastuk može pomoći da ih zadržite u neutralnijem položaju i sprečite da mišići dugo ostanu skraćeni.

Ne treba zaboraviti ni na dovoljan unos tečnosti. Preterano konzumiranje alkohola može dodatno uticati na mišiće i povećati njihovu osetljivost na grčenje.

Da li magnezijum zaista pomaže?

Magnezijum se često preporučuje kao rešenje za grčeve u nogama, ali dokazi o njegovoj efikasnosti nisu tako jasni.

Neka istraživanja pokazala su da nema dovoljno čvrstih dokaza da magnezijum pouzdano sprečava noćne grčeve kod opšte populacije.

Zato nije dobro automatski pretpostaviti da je svaki noćni grč posledica manjka magnezijuma.

Kada je vreme za pregled?

U većini slučajeva noćni grčevi su bezazleni, ali ako postanu učestali, veoma bolni ili se stalno javljaju u istoj nozi, ne treba ih ignorisati, savetuje doktor za "Daily Mail".

Posebno je važno potražiti stručni savet ako se uz grčeve javljaju otok, crvenilo, slabost, trnjenje, dugotrajan bol ili drugi neobični simptomi. Tada je potrebno utvrditi da li iza naizgled običnog grča postoji neki drugi zdravstveni problem.

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