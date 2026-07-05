Dva poznata glumca su u srećnom braku više od tri decenije zahvaljujući jednostavnom pravilu kojeg se pridržavaju od samog početka veze. U braku su od 1993. godine, a mnogi se pitaju kako su uspeli da sačuvaju ljubav i stabilan odnos toliko dugo, uprkos tome što su oboje poznate ličnosti.

Holivudska glumica Mišel Fajfer i poznati scenarista i Dejvid E. Keli već više od tri decenije važe za jedan od najstabilnijih parova u Holivudu.

Kako su se upoznali

Njihova ljubavna priča počela je prilično neobično. Upoznali su se 1993. godine na slepom sastanku. Plan je bio da večeraju sami, ali je Mišel bila nervozna pa je pozvala i nekoliko drugih ljudi, među kojima je bila i njena sestra.

Tokom večeri skoro da nisu ni razgovarali. Dejvid je čak ranije otišao na drugu zabavu, pa je glumica pomislila da sastanak nije prošao dobro. U jednom trenutku čak je pomislila da bi njenoj sestri možda više odgovarao.

Ipak, dva dana kasnije on je pozvao i tada su dugo razgovarali telefonom. Upravo taj razgovor promenio je sve i označio početak njihove veze.

Već iste godine su se venčali, samo devet meseci nakon upoznavanja. Dejvid je usvojio Mišelinu ćerku Klaudiju Rouz, a ubrzo potom dobili su i sina Džona Henrija.

Tajna njihovog dugog braka

Retko govore o privatnom životu, ali nekoliko puta su otkrili da imaju jedno važno pravilo koje smatraju ključem svog dugog i uspešnog braka. Iako su kolege i oboje uspešni glumci, poštuju pravilo: nikada ne mešati posao i privatan život.

Godinama su se držali pravila da ne rade zajedno. Upravo to im je, kako tvrde, pomoglo da sačuvaju stabilan odnos, međusobno poštovanje i sklad u porodici.

Da li će poznati par prvi put raditi zajedno

Međutim, strani mediji sada pišu da bi taj dogovor uskoro mogli da prekrše, jer je Dejvid navodno angažovao Mišel u seriji „Margo's Got Money Troubles“. Ukoliko do saradnje zaista dođe, to će biti prvi put da rade zajedno na istom projektu nakon više od 30 godina braka.

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