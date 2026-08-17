Ako vam se čini da cveće tokom leta traži vodu čim sunce jače ugreje, možda nije problem u količini vode, već u načinu na koji ga zalivate. Jednostavan trik jedne cvećarke može da napravi veliku razliku.

Cvećarka Mira iz Beograda ima jednostavan savet. Umesto da crevom samo pređete preko biljke tokom zalivanja i odmah nastavite dalje, potrebno je da ga zadržite iznad svake biljke i polako brojite do 10. Tek nakon toga pređite na sledeću.

Na prvi pogled deluje kao sitnica, ali ovakav način zalivanja omogućava da voda dopre dublje do zemlje i dobro natopi koren.

A upravo je to ono što biljkama treba tokom velikih vrućina. Dublje zalivanje podstiče koren da raste dublje, pa biljka vremenom postaje otpornija i ne mora toliko često da se zaliva. Osim toga, koren dobija dovoljno vode, što može doprineti tome da cveće bude jače, zdravije i bujnije.

Ovaj trik možete primeniti i na cveće u saksijama i na biljke koje imate u bašti.

Dakle, sledeći put kada krenete da zalivate svoje cveće, nemojte žuriti. Zadržite crevo na svakoj biljci, izbrojte do deset i tek onda nastavite dalje. Nekad upravo ovako mali trikovi naprave najveću razliku.

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