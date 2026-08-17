Nekim ljudima je jednostavno dovoljan jedan pogled, ton glasa ili sitna promena u nečijem ponašanju da znaju da se nešto događa. Dok drugi još pokušavaju da povežu sve kockice, oni već znaju o čemu je reč.

U astrologiji se za pojedine znakove veruje da su posebno obdareni intuicijom, a izdvajaju se tri znaka koja lako čitaju između redova i primećuju najsitnije promene kod ljudi čak i ako oni misle da su nešto uspešno sakrili.

Ribe

Ribe važe za jedan od najintuitivnijih znakova Zodijaka. Osećaju ono što drugi čak i ne izgovore. Često mogu da primete najmanje promene u ponašanju, kao i da nešto nije u redu i pre nego što im osoba bilo šta kaže.

Imaju jaku empatiju, pa lako upijaju tuđe emocije. Nekad će ih, recimo, iznenada naterati osećaj da nekome pošalju poruku ili se jave, a ispostaviće se da su baš u tom trenutku toj osobi bili potrebni.

Škorpija

Škorpije imaju poseban talenat da primete ono što se krije ispod površine i nikada im ništa ne promakne. Neće se zadovoljiti samo onim što im neko kaže, već će obratiti pažnju na govor tela, izraz lica, ton i svaku sitnicu koja se ne uklapa u priču.

Ako im se nešto ne uklapa, teško će to tek tako zanemariti. Brzo osete kada se nečije ponašanje promeni, kada neko nešto prećutkuje ili kada iza lepih reči stoji sasvim druga namera.

Rak

Rakovi su veoma povezani sa emocijama, sopstvenim i tuđim. Ako se osoba do koje im je stalo ponaša samo malo drugačije nego inače, Rak će to verovatno primetiti.

Možda ćete reći da je sve u redu, ali Rak će već po vašem glasu ili pogledu shvatiti da nešto nije kako treba. Upravo zato često znaju kada je nekome potreban razgovor, zagrljaj ili samo malo mira. Ne moraju ni da pitaju, jednostavno osete.

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