Prema stručnjacima, preporučuje se usisavanje barem jednom nedeljno, posebno za drvene podove, kako bi se sprečilo nakupljanje prljavštine.

Održavanje čistoće doma ključno je za kvalitet života, ali može biti stresno, posebno kada je u pitanju fizički zahtevno usisavanje koje često odlažemo.

Alergije i čistoća doma

Ako imate kućne ljubimce, verovatno ste navikli da usisavate svakodnevno. Ali, da li je to neophodno za one koji nemaju ljubimce? Usisavanje je posebno važno za osobe s alergijama jer pomaže u uklanjanju mrtvih ćelija kože, bakterija, buđi i grinja s poda. Udisanje ovih čestica može izazvati iritaciju grla, nosa, očiju i ozbiljnije respiratorne probleme.

Naučnik Metju Li iz kompanije Dyson savetuje da se drveni podovi usisavaju barem jednom nedeljno kako bi se prljavština držala pod kontrolom.

„Pokušavam da obratim pažnju na prostorije u kojima članovi porodice provode najviše vremena, kao što su kuhinja i spavaća soba, jer se na podovima brzo nakupljaju prljavština, mrvice i dlake,“ kaže on.

Organizacija za efikasnije čišćenje

Stručnjak predlaže da dom podelite na deset zona — zidove, madrace, lajsne, korpe za ljubimce, lampe, roletne, zavese, stepenište, plafone i sofe — i da svakog vikenda fokusirate na čišćenje dve od njih.

„Ova učestalost čišćenja pomaže u održavanju doma bez prevelikog opterećenja,“ dodaje on.

Za tepihe, Metju preporučuje usisavanje dva puta nedeljno, čak i pre nego što izgledaju prljavo, dok je za manje korišćene prostorije dovoljno usisavati jednom nedeljno.