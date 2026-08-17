Obožavaoci Tejlor Svift već više od mesec dana nestrpljivo čekaju nove detalje sa njenog julskog venčanja sa Trevisom Kelsijem, a sada je pevačica prvi put pokazala i venčani prsten.

Tejlor Svift i Trevis Kelsi uglavnom su se držali podalje od javnosti nakon venčanja održanog u julu u njujorškom Medison skver gardenu. Sada su se, međutim, pojavile prve fotografije izbliza na kojima se jasno vidi pevačicin venčani prsten, koji je iznenađujuće jednostavan u poređenju sa njenim raskošnim vereničkim prstenom.

Pevačica je tanku zlatnu burmu nosila prošlog vikenda na venčanju muzičkog producenta Olija Džejkobsa i Lore Sisk u Engleskoj. Burmu je kombinovala sa vereničkim prstenom koji je Trevis Kelsi za nju osmislio u saradnji sa dizajnerkom nakita Kindred Lubek.

Venčani prsten Tejlor Svift napravljen je od žutog zlata i nema veliki centralni kamen. Reč je o jednostavnoj, tankoj burmi koja stoji odmah uz njen mnogo upečatljiviji verenički prsten.

Čini se da je upravo u tome i bila ideja, nenametljiva burma ne odvlači pažnju od velikog dijamanta, već se lepo uklapa uz njegov vintage izgled i zlatnu osnovu.

Detalji o tome ko je izradio burmu, od kog je tačno materijala napravljena i da li sa unutrašnje strane ima neku posebnu gravuru za sada nisu javno potvrđeni.