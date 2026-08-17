Glumica Hajden Panetijer je preminula. Imala je 36 godina.

„Bila je neverovatna svetlost i prirodna sila koja je donosila nemerljivu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranu“, izjavio je njen otac.

Hajden je preminula u nedelju, 16. avgusta. Dodatne informacije o okolnostima njene smrti za sada nisu poznate.

Profesionalna glumačka karijera Hajden Panetijer počela je 1994. godine, kada je dobila ulogu u ABC-jevoj sapunici „One Life to Live“.

Dve godine kasnije nastavila je da radi u svetu sapunica, kada je dobila ulogu u seriji „Guiding Light“ televizije CBS. Kasnije se vratila toj seriji i glumila u njoj od 1997. do 2000. godine.

Panetijere je na filmu debitovala sa samo devet godina, kao naratorka i glas princeze Dot u animiranom filmu „Život buba“ kompanije Pixar iz 1996. godine.

Ubrzo je dobila jednu od svojih najpoznatijih uloga - ćerku pomoćnog trenera Bila Joasta, kog je igrao Vil Peton, u biografskom sportskom filmu „Sećanje na Titane“ iz 2000. godine.

Hajden je nastavila da gradi glumačku karijeru kroz različite televizijske projekte, uključujući serije „Ali Mekbil“ i „Malcolm in the Middle“, kao i filmove „Tiger Cruise“ iz 2004. i „Ice Princess“ iz 2005. godine.

Uloga koja je proslavila širom sveta

Godine 2006. dobila je jednu od glavnih uloga u NBC-jevoj seriji „Heroji“, u kojoj je igrala srednjoškolsku navijačicu koja poseduje moć samoisceljenja.

Ta uloga vinula je glumicu u sam vrh svetske popularnosti.

Nakon završetka serije „Heroji“ 2010. godine, Panetijere je glumila u filmu „Vrisak 4“ iz 2011. godine, a svoju omiljenu ulogu ponovila je i u filmu „Vrisak 6“ iz 2023.

Od 2012. do 2018. godine Panetijere je, zajedno sa Koni Briton, glumila tokom svih šest sezona ABC-jeve muzičke dramske serije „Nešvil“.

Njen povratak glumi usledio je nekoliko godina kasnije kroz film „Vrisak 6“, nakon čega su usledili projekti „Amber Alert“ iz 2024. i „A Breed Apart“ iz 2025. godine.

Njen poslednji filmski projekat, „Sleepwalker“, stigao je u bioskope u januaru. Panetijer se tokom svoje karijere bavila i muzikom i objavila nekoliko pesama.

Ima ćerku od 11 godina

U privatnom životu, Hajden je postala majka u decembru 2014. godine, kada su ona i njen tadašnji verenik, bokser Vladimir Kličko, dobili ćerku Kaju Evdokiju Kličko.

Bivši par zajedno je odgajao Kaju prve četiri godine, ali je Hajden 2018. godine prepustila puno starateljstvo nad ćerkom Kličku, pošto se u to vreme lečila od alkoholizma, zloupotrebe opijata i postporođajne depresije.

Iako njena ćerka i dalje živi u Evropi sa ocem, Hajden je do smrti ostala u redovnom kontaktu sa njom.

„Bila sam na vrhu sveta i sve upropastila“

U intervjuu za „People“ 2022. godine, Hajden je prvi put javno govorila o svojoj tajnoj zavisnosti od opijata i alkohola.

„Bila sam na vrhu sveta i sve sam upropastila“, rekla je tada, ističući da se godinama borila sa zavisnošću i postporođajnom depresijom.

„Mislila bih da sam dotakla dno, ali onda bi se otvorila još jedna zamka“, rekla je glumica.

„Mnogo sam radila na sebi i morala sam da budem spremna da budem potpuno iskrena“, nastavila je Panetijer. „Bilo je mnogo uspona i padova, ali ne žalim ni zbog najružnijih stvari koje su mi se dogodile“, pričala je glumica.

U svom poslednjem intervjuu pre smrti, koji je dala publikaciji posvećenoj roditeljstvu „Dear Mome“, Hajden je rekla: „Ja sam delo u nastajanju, svi smo. Živim dan po dan. Radim na sebi i dajem sve od sebe,“ prenosi "People".

Tragična smrt brata Džensena

Pre nje je preminuo njen mlađi brat Džensen Panetijer, koji je imao samo 28 godina kada je 2023. godine umro usled komplikacija sa aortnim zaliskom povezanih sa sindromom uvećanog srca.

„Bio je moj jedini brat i moja dužnost je bila da ga zaštitim. Kada sam ga izgubila, osećala sam se kao da sam izgubila polovinu svoje duše“, rekla je tada.

Ranije ove godine Panetijer je objavila memoare pod naslovom „This Is Me: A Reckoning“. U knjizi majka jedne ćerke govori o nizu šokantnih i emotivnih iskustava, od navodnih susreta sa moćnim ljudima iz Holivuda do bolne odluke da njena ćerka Kaja živi sa ocem.

Pisala je i o odrastanju pod reflektorima, romantičnim vezama koje su bile pod budnim okom javnosti, kao i o smrti mlađeg brata.

Opisala je i trenutak kada je lekar upozorio da bi nastavak problema sa alkoholom mogao da je košta života u narednih pet godina.

Uzrok smrti Hajden Panetijer za sada nije javno saopšten.

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