Američka pevačica Madona napravila je nesvakidašnji predah tokom odmora u Grčkoj. Umesto još jednog dana na plaži ili luksuznoj jahti, "kraljica popa" odlučila je da helikopterom ode na Meteore i poseti jednu od najpoznatijih pravoslavnih svetinja u Grčkoj – manastir Varlam.

I čini se da ovo nije bila samo turistička poseta. Prema pisanju grčkih medija, Madona je želela drugačije, duhovno iskustvo, a tokom boravka razgovarala je sa igumanom manastira i od njega zatražila duhovne savete.

Pevačica, koja danas, 16. avgusta, slavi 68. rođendan, prethodnih dana boravila je na Krfu sa porodicom i prijateljima. Upravo odatle se u petak, 14. avgusta, uputila ka Meteorima.

Stigla sa sinom i grupom prijatelja

Madona nije putovala sama. U njenom društvu bio je sin, kao i grupa od oko 12 ljudi, a do Meteora su, prema informacijama grčkog portala Proto Thema, stigli sa dva helikoptera.

Nakon sletanja, organizovan je njihov prevoz do manastira Varlam, gde su Madonu pratila dva vodiča.

Poseta je trajala oko tri sata, od 16 do 19 časova po lokalnom vremenu. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste činjenica da je manastir u tom trenutku već bio zatvoren za ostale posetioce.

Monasi su, međutim, kompleks posebno otvorili kako bi Madona i njena pratnja mogli da ga obiđu.

U belom, bez pompe i velike pratnje pred kamerama

Iako smo navikli da je gledamo u ekstravagantnim izdanjima koja danima pune naslovne strane, ovoga puta prizor je bio potpuno drugačiji.

Na fotografijama koje su objavili grčki mediji Madona je obučena u belo, a tokom boravka bila je, kako navode izvori, veoma ljubazna i srdačna. Ipak, trudila se da cela poseta prođe što diskretnije i bez velike medijske pompe.

Možda je upravo zbog toga najveću pažnju privuklo ono što se dogodilo daleko od bliceva foto-aparata.

Od igumana tražila duhovne savete

Tokom obilaska Madona se sastala sa igumanom manastira, ocem Benediktom.

Prema svedočenju jednog od monaha koje prenose grčki mediji, njihov susret nije bio samo protokolaran. Razgovor je imao izrazito lični i duhovni karakter, a pevačica je pokazala veliko interesovanje za pitanja vere i duhovnosti.

Od igumana je, kako se navodi, tražila duhovne savete, a pažnju joj je privukla i brojanica koju je držao u ruci, pa ga je pitala o njenom značenju.

Zašto je manastir Varlam toliko poseban?

Varlam nije obična turistička stanica. Reč je o drugom najvećem aktivnom manastiru na Meteorima, jednom od najprepoznatljivijih pravoslavnih monaških kompleksa u svetu.

Prvi pustinjak koji se nastanio na ovoj ogromnoj steni bio je Varlam, po kojem je manastir kasnije dobio ime. Na stenu se popeo oko 1350. godine, dok je današnja monaška zajednica formirana početkom 16. veka.

Meteori su poznati po manastirima podignutim na vrhovima ogromnih kamenih stubova, zbog čega na prvi pogled deluju kao da lebde između zemlje i neba. Čitavo područje nalazi se na Uneskovoj listi svetske baštine.

Upravo u takvom ambijentu, daleko od koncerata, reflektora i crvenih tepiha koji je prate više od četiri decenije, jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda provela je nekoliko sati razgovarajući sa monasima i tražeći odgovore na sasvim drugačija pitanja.

Nakon tročasovne posete Madona se vratila na Krf, gde je nastavila odmor i pripreme za svoj 68. rođendan.