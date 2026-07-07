Mnogi misle da je bele peškire nemoguće dugo održati belim i mekanim, jer vremenom dobiju sivkastu boju i postanu grubi. Ipak, u hotelima i spa centrima peškiri su uvek beli kao sneg, uprkos čestom pranju i korišćenju. Tajna je u pravilnom pranju i izbegavanju grešaka koje većina pravi kod kuće.

Trik koji uklanja sivilo

Jedan od najefikasnijih načina za pranje belih peškira jeste upotreba belog sirćeta.

Kako se koristi:

· Stavite peškire u mašinu za pranje.

· Dodajte uobičajenu količinu deterdženta.

· Sipajte 2–3 šolje belog sirćeta direktno preko peškira.

· Perite ih na 60 stepeni.

Sirće pomaže da se uklone naslage omekšivača, eliminišu bakterije i neprijatni mirisi, a tkanini vraća svežinu i belinu.

Greška koju treba izbegavati

Ako želite mekane i upijajuće peškire, nemojte koristiti omekšivač. On stvara sloj na vlaknima koji sprečava upijanje vlage i čini peškire grubim na dodir.

Kako da peškiri ostanu mekani kao u hotelu?

Najbolji rezultat daje sušenje u sušilici, jer vazduh i rotacija omekšavaju vlakna.

Ako nemate sušilicu:

· Sušite peškire napolju.

· Nakon 30 minuta ih protresite.

· Okrenite ih naopako i nastavite sušenje.

Redovno održavanje produžava im vek, ali stručnjaci savetuju da se peškiri menjaju na svake dve godine kako bi zadržali kvalitet i higijenu.

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