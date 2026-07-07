Mnogi misle da je bele peškire nemoguće dugo održati belim i mekanim, jer vremenom dobiju sivkastu boju i postanu grubi. Ipak, u hotelima i spa centrima peškiri su uvek beli kao sneg, uprkos čestom pranju i korišćenju. Tajna je u pravilnom pranju i izbegavanju grešaka koje većina pravi kod kuće.
Trik koji uklanja sivilo
Jedan od najefikasnijih načina za pranje belih peškira jeste upotreba belog sirćeta.
Kako se koristi:
· Stavite peškire u mašinu za pranje.
· Dodajte uobičajenu količinu deterdženta.
· Sipajte 2–3 šolje belog sirćeta direktno preko peškira.
· Perite ih na 60 stepeni.
Sirće pomaže da se uklone naslage omekšivača, eliminišu bakterije i neprijatni mirisi, a tkanini vraća svežinu i belinu.
Greška koju treba izbegavati
Ako želite mekane i upijajuće peškire, nemojte koristiti omekšivač. On stvara sloj na vlaknima koji sprečava upijanje vlage i čini peškire grubim na dodir.
Kako da peškiri ostanu mekani kao u hotelu?
Najbolji rezultat daje sušenje u sušilici, jer vazduh i rotacija omekšavaju vlakna.
Ako nemate sušilicu:
· Sušite peškire napolju.
· Nakon 30 minuta ih protresite.
· Okrenite ih naopako i nastavite sušenje.
Redovno održavanje produžava im vek, ali stručnjaci savetuju da se peškiri menjaju na svake dve godine kako bi zadržali kvalitet i higijenu.
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