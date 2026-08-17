Glumica iz serija „Heroji“ i „Nešvil“ preminula je 16. avgusta u 36. godini. Iza sebe je ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, koju je dobila sa bivšim verenikom Vladimirom Kličkom.

Hajden Panetijer nikada nije skrivala koliko je komplikovan bio njen odnos sa ćerkom Kajom Evdokijom Kličko. Poslednjih godina otvoreno je govorila o majčinstvu, postporođajnoj depresiji, zavisnosti i najtežoj odluci koju je u životu morala da donese, a to je da puno starateljstvo nad Kajom prepusti njenom ocu, Vladimiru Kličku.

„Kada sam ugledala bebu, nisam osećala ništa“

Kaja je rođena u decembru 2014. godine na Havajima, a Hajden Panetijer je kasnije otkrila da su trudnoća i porođaj bili mnogo teži nego što je javnost tada znala.

Tokom trudnoće lekari su strahovali da beba ima zdravstvene probleme, dok je sam porođaj postao hitan slučaj. Hajden je tokom carskog reza izgubila mnogo krvi, a nakon toga je morala na višesatnu operaciju zbog komplikacija.

Ipak, ono što je usledilo nakon rođenja ćerke bilo je za nju još teže.

Glumica je u svojim memoarima „This Is Me: A Reckoning“ iskreno opisala kako se nakon Kajinog rođenja borila da uspostavi vezu sa svojom bebom.

Dok je očekivala da će osetiti trenutni nalet ljubavi, ona je, kako je napisala, osećala samo emocionalnu prazninu.

Istovremeno je počela da se bori sa postporođajnom depresijom, a alkohol je sve više postajao način da pobegne od osećanja sa kojima nije umela da se izbori.

Kada je Kaja imala samo četiri meseca, Hajden je prvi put otišla na lečenje. Međutim, njena borba sa zavisnošću se nastavila, a stanje je počelo ozbiljno da utiče na njen život, karijeru i odnos sa Kličkom.

Donela najtežu odluku

Kako se njeno stanje pogoršavalo, Kaja je počela da provodi vreme između oba roditelja. Na kraju je Vladimir Kličko zatražio puno starateljstvo, zabrinut za bezbednost njihove ćerke.

Panetijer je u početku želela da se bori, ali je na kraju odlučila da to ne učini. U memoarima je napisala da se seća „svakog sekunda“ dana kada je potpisala dokumenta.

„Nijedna majka ne bi mogla da zaboravi nijedan detalj dana kada je prepustila svoje dete“, napisala je.

Godinama kasnije opisala je tu odluku kao „najbolniju stvar koju sam ikada morala da uradim“. Ipak, verovala je da je u tom trenutku to bilo najbolje za njenu ćerku.

„Ako ja nisam dobro, ako nisam dobro psihički, ne mogu da budem najbolja mama Kaji. Prolazila sam kroz užasno težak period i znala sam da je najnesebičnija stvar koju mogu da uradim da donesem tu tešku odluku i pokušam da radim na sebi“, rekla je.

„Nisam je jednostavno dala“

Panetijere je godinama bolelo to što je deo javnosti smatrao da je jednostavno „dala“ ćerku njenom ocu.

Tri meseca pre tragične smrti, u maju 2026. godine, tokom gostovanja kod Džeja Šetija u podkastu „On Purpose“, glumica je odlučno odbacila takvu predstavu.

„Pomisliti da bih samo dala svoje dete i bila u redu s tim, to je srceparajuće. Ne postoji ništa dalje od istine“, rekla je.

Naglasila je i da je sama tražila pomoć zbog zavisnosti i da nije bila prisiljena na lečenje.

„Najsebičnija“ odluka, kako je tada govorila, bila je upravo ona koja je njoj najviše slomila srce, da se udalji od ćerke dok se ne oporavi.

Kaja je odrastala sa ocem u Evropi

Kaja je nakon 2018. godine uglavnom živela sa Vladimirom Kličkom u Evropi. Hajden je, međutim, ostala veoma prisutna u njenom životu kroz putovanja, posete i svakodnevne video-pozive.

U memoarima je priznala da joj je život daleko od ćerke bio izuzetno težak. „To što svakog dana nisam pod istim krovom sa njom najteže je iskustvo mog života“, napisala je.

Dodala je da joj nedostaje više nego što reči mogu da opišu, ali i da zna koliko je blagoslovena što je njena majka.

„Ona je najveći dar mog života, sa najboljim delovima svog oca i mene“, napisala je glumica.

Posebno je bila ponosna na to kakva je Kaja postala. Opisivala ju je kao „talentovanu i mudru za svoje godine“, a 2024. godine otkrila je da njena ćerka govori engleski, ruski, ukrajinski i nemački, dok je učila francuski.

Kaja je, poput majke, volela konje i plivanje, a bavila se i golfom, klavirom i šahom.

„Imamo neverovatno snažnu vezu“

Samo nekoliko meseci pre smrti, glumica je ponovo govorila o odnosu sa ćerkom. „Imam neverovatan odnos sa njom. Putujem koliko god mogu, viđam je i provodimo mnogo vremena na Fejstajmu, ali razgovaramo i o zaista dubokim stvarima“, rekla je.

Njihovu vezu opisala je kao „intenzivnu i neverovatnu“. Najvažnije joj je bilo da Kaja zna da nije napuštena.

„Ona ni na koji način ne oseća da je napuštena i to je nešto o čemu sam vodila računa“, rekla je glumica.

U svojim poslednjim godinama života glumica je, uprkos svemu što je izgubila, govorila o zahvalnosti i ličnom oporavku, prenosi „People“.

„Daleko sam od savršenstva, ali moji padovi i teški trenuci bili su mali čudesni trenuci koji su mi pomogli da porastem“, napisala je.

Za sobom je ostavila ćerku Kaju, roditelje i priču o majci koja je, uprkos sopstvenim borbama, do kraja pokušavala da zaštiti svoje dete.

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