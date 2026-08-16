Vitamin C, jedan od najboljih antioksidanasa, poslednjih godina postao je nezaobilazan deo naše rutine ulepšavanja. I to sa dobrim razlogom: kada se koristi u čistom obliku (L-askorbinska kiselina), pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koje stvaraju štetni uticaji iz okruženja i učestvuje u sintezi kolagena.

Međutim, vitamin C je veoma osetljiv na vazduh i svetlost. Vremenom može da oksidira i postepeno izgubi svoju efikasnost. Zato, pre nego što svako jutro nanesete nekoliko kapi seruma, obratite pažnju na jedan detalj.

Boja seruma

Da biste proverili u kakvom je stanju vaš serum, dovoljno je da obratite pažnju na njegovu boju. Stručnjaci objašnjavaju da serum sa svežom L-askorbinskom kiselinom treba da bude veoma svetle boje, gotovo boje slame. Ako je tamnoćilibarne boje, to znači da je oksidirao.