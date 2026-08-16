Vitamin C, jedan od najboljih antioksidanasa, poslednjih godina postao je nezaobilazan deo naše rutine ulepšavanja. I to sa dobrim razlogom: kada se koristi u čistom obliku (L-askorbinska kiselina), pomaže u neutralisanju slobodnih radikala koje stvaraju štetni uticaji iz okruženja i učestvuje u sintezi kolagena.
Međutim, vitamin C je veoma osetljiv na vazduh i svetlost. Vremenom može da oksidira i postepeno izgubi svoju efikasnost. Zato, pre nego što svako jutro nanesete nekoliko kapi seruma, obratite pažnju na jedan detalj.
Boja seruma
Da biste proverili u kakvom je stanju vaš serum, dovoljno je da obratite pažnju na njegovu boju. Stručnjaci objašnjavaju da serum sa svežom L-askorbinskom kiselinom treba da bude veoma svetle boje, gotovo boje slame. Ako je tamnoćilibarne boje, to znači da je oksidirao.
Značajna promena boje može da bude znak da se formula promenila i da više nema ista antioksidativna svojstva kao kada je proizvod tek otvoren. Drugim rečima, ako je vaš nekada proziran ili blago žućkast serum vremenom postao tamnonarandžast ili braon, bolje je da obratite pažnju na njegovo stanje nego da pokušavate da potrošite bočicu po svaku cenu.
Dobre navike
Budući da je vitamin C posebno osetljiv na svetlost i kiseonik, važno je obratiti pažnju i na ambalažu. Savetuje se da birate serume u neprozirnim i dobro zatvorenim bočicama koje ograničavaju njihovu izloženost ovim faktorima.
Takođe se preporučuje kombinovanje vitamina C sa drugim antioksidansima, poput vitamina E i ferulinske kiseline, koji mogu doprineti njegovoj stabilnosti i efikasnosti. Na kraju, nema potrebe ni da preterujete sa količinom. Nekoliko kapi ujutru, pre hidratantne kreme, a posebno pre kreme sa zaštitnim faktorom, sasvim je dovoljno, ističe Elle.
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