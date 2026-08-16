Hiljade obožavalaca okupile su se u rodnom kraju pevačice Boni Tajler u južnom Velsu kako bi joj odale počast. Pevačica je preminula iznenada 8. jula u Portugalu u 75. godini.

Povorka sa njenim kovčegom prošla je ulicom Njutn Roud u Mamblsu, a kovčeg je bio prekriven velškom zastavom. Obožavaoci su bacali cveće na pogrebno vozilo, a potom su tapšali i zapevali njen najveći hit „Total Eclipse of the Heart“.

Boni Tajler, čije je pravo ime bilo Gejnor Salivan, bila je jedna od najpoznatijih pevačica iz Velike Britanije. Svetsku slavu stekla je hitovima „Total Eclipse of the Heart“, „I Need a Hero“ i „It's a Heartache“, a Veliku Britaniju predstavljala je i na Evroviziji 2013. godine u Malmeu u Švedskoj.

Mnogi obožavaoci doputovali su iz drugih krajeva kako bi prisustvovali povorci. Među njima je bila i 18-godišnja Keri Edvards, koja je rekla da je muzika Boni Tajler snažno uticala na nju i da je vest o njenoj smrti teško pogodila mnoge u Velsu.

Pevačica je bila veoma vezana za svoj rodni kraj. Odrasla je u Skvenu, u radničkoj porodici sa petoro starije braće i sestara, a kasnije je vreme provodila između Algarvea u Portugalu i velike kuće u Blekpilu, nedaleko od Mamblsa, sa pogledom na zaliv Svonsi.

Ceremonija posvećena njenom životu biće održana 17. avgusta u Svonsiju, u crkvi Svete Marije. Iako će ulazak u crkvu biti moguć samo sa pozivnicom, građani će ceremoniju moći da prate na velikom ekranu na obližnjem Trgu Svetog Dejvida, prenosi "The Guardian". Nakon toga, kovčeg će još jednom proći kroz njen rodni Skven, dok će privatni deo ispraćaja biti namenjen porodici i prijateljima.

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