Druga polovina avgusta 2026. mogla bi da donese neočekivane vesti, poruke i prilike za pet znakova Zodijaka. Lav, Ovan, Vaga, Strelac i Blizanci posebno su izdvojeni zbog astroloških dešavanja koja pokreću komunikaciju, odnose, posao i nova poznanstva.

Od 17. do 25. avgusta može stići poruka koju niste očekivali, poziv, poslovna ponuda, predlog za saradnju ili razgovor koji otvara potpuno nova vrata.

Zašto je druga polovina avgusta toliko važna?

Merkur je 9. avgusta ušao u Lava, stavljajući naglasak na komunikaciju, samopouzdanje, vidljivost i izražavanje. Posebno značajan trenutak dogodio se 15. avgusta, kada su se Merkur i Jupiter spojili u Lavu. Ovaj aspekt u astrologiji se povezuje sa velikim idejama, važnim razgovorima, vestima i prilikama.

Venera je, s druge strane, 6. avgusta ušla u Vagu, a 17. avgusta pravi povoljan sekstil sa Jupiterom. Zato u prvi plan dolaze ljubav, poznanstva, poslovni kontakti, saradnje i ljudi koji mogu da nam otvore neka vrata.

Mlad Mesec u Lavu 12. avgusta takođe je označio početak novog ciklusa.

Jednostavno rečeno, druga polovina avgusta donosi pokret. A za ovih pet znakova jedna poruka može da promeni mnogo toga.

1. Lav - stiže nešto što može da promeni planove

Lav je jedan od glavnih znakova ovog avgusta. Između 14. i 20. avgusta mogla bi da stigne vest koja menja način na koji gledate na situaciju koja vas već neko vreme zaokuplja.

To može biti poslovna ponuda, poziv, priznanje za dosadašnji rad, nova saradnja ili čak poruka osobe koja vam je emotivno važna.

Najvažnije je da budete dostupni i da obratite pažnju na poruke i pozive. Ako ste čekali odgovor na prijavu, razgovor za posao ili da neko konačno primeti ono što radite, kraj avgusta mogao bi da vas iznenadi.

Prognoza: Neočekivana prilika može vam doneti veću vidljivost, samopouzdanje ili profesionalni napredak.

2. Ovan - prilika stiže preko druge osobe

Ovnovima se otvara prostor za kreativnost, posao i ostvarivanje ličnih ambicija. Energija Merkura i Jupitera pomaže vam da svoje ideje predstavite mnogo ubedljivije nego ranije.

Ali postoji jedna zanimljivost - najbolja prilika možda neće doći direktno od vas, već preko druge osobe.

Prijatelj može da vas preporuči, bivši saradnik ponovo da se javi, neko može da vas spoji sa pravom osobom ili da vam stigne ponuda za saradnju.

Period od 15. do 20. avgusta posebno je zanimljiv za posao, kreativne projekte, ljubav i partnerstva.

Prognoza: Jedna neočekivana poruka profesionalnog kontakta, prijatelja ili potencijalnog partnera može prerasti u mnogo veću priču.

3. Vaga - običan razgovor može da otvori velika vrata

Vage bi posebno trebalo da obrate pažnju na ljude koje sreću tokom druge polovine avgusta.

Venera, vaša vladajuća planeta, nalazi se u vašem znaku, a njen povoljan odnos sa Jupiterom 17. avgusta može da donese dobre okolnosti preko poznanstava, prijateljstava i poslovnih kontakata.

Naizgled nevažan razgovor mogao bi da dovede do preporuke, novog posla, projekta ili upoznavanja osobe koja će vam kasnije biti veoma značajna.

Ni ljubavni život nije zanemaren. Moguća je neočekivana poruka, ponovno interesovanje osobe iz prošlosti ili novo poznanstvo.

Prognoza: Dobre vesti stižu preko prijatelja, partnera, poslovnog kontakta ili osobe koja vas već neko vreme posmatra sa interesovanjem.

4. Strelac - otvaraju se vrata koja niste ni videli

Strelčevi dobijaju vetar u leđa zahvaljujući snažnoj energiji Lava. Spoj Merkura i Jupitera posebno podstiče putovanja, učenje, nove ideje i širenje životnih horizonata.

Prilika može stići preko prijatelja, društvenih mreža, poslovnih kontakata ili grupe ljudi kojoj pripadate.

Možete čuti za nov posao, kurs, putovanje, projekat ili saradnju o kojoj ranije niste ni razmišljali.

Prognoza: Do kraja avgusta neko iz vašeg okruženja može vam preneti informaciju koja otvara sasvim novi put.

5. Blizanci - jedna poruka može da vredi mnogo

Blizanci bi posebno trebalo da proveravaju telefon i mejl.

Merkur, vaš vladar, spojio se sa Jupiterom 15. avgusta, pa komunikacija postaje glavni kanal kroz koji mogu stići dobre prilike.

Ovo je posebno povoljan period za Blizance koji se bave medijima, pisanjem, marketingom, prodajom, obrazovanjem, tehnologijom ili poslovima koji zahtevaju mnogo kontakata sa ljudima.

Poruka koja na prvi pogled izgleda sasvim obično mogla bi da sadrži ponudu za posao, poziv na saradnju, dugo očekivani odgovor ili kontakt sa osobom koja vam može biti veoma korisna.

Prognoza: Do kraja avgusta jedan razgovor ili poruka mogu se pretvoriti u konkretnu poslovnu ili finansijsku priliku.

Najvažniji savet za ovih pet znakova

Nemojte automatski odbacivati pozive, poruke ili susrete koji vam na prvi pogled ne izgledaju posebno važno. Najveće iznenađenje druge polovine avgusta moglo bi da počne sasvim običnim: „Ćao, imam nešto da te pitam...“