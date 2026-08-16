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Varala muža s kolegom: Glumici zavideli na srećnom braku, a onda se saznala istina

Njena prevara je uništila brak.

Autor:  Vesna Vukadinović
16.08.2026.21:15
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Varala muža s kolegom: Glumici zavideli na srećnom braku, a onda se saznala istina
Foto: Profimedia | Credit: Mirage Enterprises / Spring Cree / AFP / Profimedia
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Jedan od omiljenih holivudskih parova razveo se nakon deset godina braka, iako su godinama pred javnošću glumili sklad i sreću. Istina je, međutim, bila daleko drugačija. Njihov brak je dugo bio u krizi, ali su to uspešno skrivali od svih.

Reč je o glumici Meg Rajan (64), nekadašnjoj kraljici romantičnih komedija, koja je obeležila generacije filmovima poput „Kad je Hari sreo Sali“, „Uvod u poljubac“ i „Besani u Sijetlu“. Na velikom platnu plenila je šarmom i prirodnošću, dok je privatno vodila borbu s medijskim pritiskom koji ju je godinama pratio.

 

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Njena prevara je sve promenila

Na Dan zaljubljenih 1991. godine Meg je izgovorila sudbonosno „da“ glumcu Denisu Kvejdu. Važili su za jedan od najskladnijih parova u Holivudu, a u braku su dobili sina Džeka, koji je krenuo njihovim stopama.

U intervjuima su često govorili o ljubavi i međusobnom poštovanju, pa je vest o razvodu 2001. godine šokirala javnost. Ipak, iza zatvorenih vrata situacija je bila drugačija. Emocije su se godinama hladile, a bliskost je polako nestajala, došlo je čak i do prevare.

Tokom snimanja filma „Dokaz života“, Meg se zbližila s kolegom Raselom Krouom, što je izazvalo buru u medijima i dodatno poljuljalo njen brak. Iako je ta njena ljubavna afera kratko trajala, dugo se o njoj pričalo.

Novi život daleko od javnosti

Kasnije su i Meg i Denis priznali da njena prevara nije bila jedini razlog kraha braka, jednostavno su se s godinama udaljili i izgubili ono što ih je nekada spajalo.

Nakon razvoda, Meg je usvojila devojčicu Dejzi iz Kine i povukla se iz javnosti kako bi se posvetila porodici i mirnijem životu. Već godinama nije viđena s partnerom, pa njen ljubavni status nije poznat javnosti.

Video:

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