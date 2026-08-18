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Tajna njenog vitkog struka krije se u 2 namirnice: Viktorija Bekam ovo jede za doručak

Doručak Viktorije Bekam.

Autor:  Vesna Vukadinović
18.08.2026.08:00
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Tajna njenog vitkog struka krije se u 2 namirnice: Viktorija Bekam ovo jede za doručak
Foto: Profimedia | Credit: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia
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Viktorija Bekam godinama važi za sinonim discipline kada je reč o ishrani. U 52. godini nema ni gram viška, a njena vitka linija rezultat je strogo kontrolisanih obroka i doslednosti.

Dejvid Bekam ranije je otkrio da Viktorija već 25 godina večera isti obrok. Sada je njena bliska prijateljica, Eva Longorija, otkrila šta slavna dizajnerka jede za doručak.

Prema rečima Eve Longorije, obe doručkuju isto:

  • 3 belanca (kajganu)
  • 1 avokado

Ovaj obrok ima oko 300 kalorija. Tri belanca imaju približno 60 kalorija, dok ceo avokado sadrži oko 240 kalorija. Kombinacija je bogata proteinima i zdravim mastima, a istovremeno ima malo kalorija.

Stručnjaci objašnjavaju da jedno žumance ima oko 55 kalorija i 5 grama masti, dok belance ima svega oko 17 kalorija i gotovo nimalo masti. Izbacivanjem žumanaca smanjuje se unos kalorija i masti, a zadržava visok nivo proteina, što je idealno za održavanje mišićne mase i osećaja sitosti.

Belanca pomažu u izgradnji i očuvanju mišića, dok avokado obezbeđuje zdrave mononezasićene masti, vlakna i antioksidanse. Ova kombinacija doprinosi stabilnom nivou šećera u krvi, dugotrajnoj energiji i zdravlju srca.

Nutricionisti ističu da obroku nedostaju složeni ugljeni hidrati, koji su važni za energiju i metaboličko zdravlje. Takođe, izbacivanjem žumanaca gube se određeni nutrijenti poput vitamina D i holina, važnih za funkciju mozga i raspoloženje.

Stručnjaci savetuju da bi doručak mogao biti potpuniji uz dodatak:

  • integralnih žitarica (ovsene pahuljice, kinoa, integralni hleb)
  • povrća, poput spanaća, paprika ili pečuraka
  • semenki bogatih vlaknima i zdravim mastima.

Ipak, za osobe koje žele niskokaloričan, proteinski doručak koji pomaže u kontroli težine, kombinacija belanaca i avokada može biti vrlo efikasna.

Video:

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