,,Love-bombing" tj. ljubavno bombardovanje je upravo ono kao što i zvuči: kada neko drugu osobu preplavi naklonošću, pažnjom, poklonima, komplimentima, obećanjima ili intenzivnim iskazivanjem posvećenosti, što se često dešava prerano u vezi.

,,Love-bombing" je izraz koji se prilično često koristi kada se govori o propalim ili nestabilnim vezama. Sklon je tome da se pominje u razgovorima o narcizmu; međutim, Džesika Harison, klinička socijalna radnica, kaže da sam čin nije dijagnoza i da ga ne rade samo osobe sa poremećajem ličnosti.

Zašto ljudi to rade?

„Ljudi ovo rade iz različitih razloga. U nekim slučajevima to može biti pokušaj da se brzo stvori vezanost i stekne kontrola“, kaže Harisonova za Real Simple. „Ipak, u drugim slučajevima, neko može delovati iz nesigurnosti, straha od napuštanja, teškoća u podnošenju neizvesnosti ili uverenja da je intenzivna bliskost način da se ostvari povezanost.“

Iako nema ničeg lošeg u tome da vam se pokazuje ljubav, naklonost i pažnja u bilo kom trenutku veze, lav-boming je taktika emocionalne manipulacije koja se koristi u pokušaju da se stekne kontrola i stvori dinamika moći, kao i zavisnosti. Kako veza napreduje, oni koji su na meta ovakvog ponašanja mogu iskusiti kontrolišuća i nezdrava ponašanja.

Često je lakše uočiti da je neko drugi u vašem životu žrtva ljubavnog bombardovanja nego kada to sami proživljavate. Kako biste utvrdili da li ste meta ljubavnog bombardovanja, pročitajte savete terapeuta i stručnjaka za veze koji su izdvojili četiri znaka na koje treba obratiti pažnju.

Znaci da ste žrtva ljubavnog bombardovanja

1. Prebrzo napreduju u vezi

Preterane izjave ljubavi vrlo rano u vezi mogu biti znak ljubavnog bombardovanja. Veza može brzo postati nezdrava kada želja jedne osobe za bliskošću počne da prevladava nad potrebom druge osobe za komforom i autonomijom. Ovo može delovati uzbudljivo jer je osećaj da ste izabrani nešto što većina ljudi prirodno želi, kaže Harisonova.

„Zdrave veze mogu početi sa jakom hemijom i uzbuđenjem, ali razlika je u tome da li to uzbuđenje omogućava oboma da imaju sopstveni tempo, granice, prijateljstva, interesovanja i osećaj sopstvenog identiteta“, dodaje ona.

Neko ko primenjuje ljubavno bombardovanje može na samom početku reći nešto poput: „Ne mogu da verujem da sam našao/la nekog poput tebe“, što u startu može biti samo početno uzbuđenje. „Ali ako počnu da očekuju stalnu komunikaciju, insistiraju na brzom vezivanju, postaju uzrujani kada se postave granice ili čine da se druga osoba oseća odgovornom za njihovu emocionalnu sigurnost“, dodaje Harisonova, to bi mogao biti školski primer lav-bominga.

2. Prekomerno daju poklone

Iako su pokloni u vezi lepa stvar, učestalo darivanje do te mere da se primalac oseća neprijatno predstavlja čestu taktiku ljubavnog bombardovanja. Ovo ide ruku pod ruku sa pravljenjem velikih gestova, kao što su ekstravagantne večere sa cvećem, muzikom, svećama i ljubavnim porukama vrlo rano ili čak na prvom sastanku.

„Osoba može čekati ispred pre nego što sastanak počne kako bi pokazala dodatnu pažnju. Zatim to počinje da se menja i neki od tih detalja počinju da nestaju“, kaže Ajvi Lav Margulijes, licencirani klinički psiholog.

3. Daju preuranjena obećanja o budućnosti

Osoba koja primenjuje ljubavno bombardovanje želi da njena meta misli kako ona planira budućnost i kako je posvećena vezi. Daju obećanja o budućnosti bez prethodnog izgradnje poverenja i stabilne osnove — poput planiranja putovanja za koja znaju da se nikada nećete desiti, razgovora o braku i deci ili zajedničkoj kupovini kuće — sve to znajući da se nikada neće zaista obavezati. A ako to i učine, veza može biti ispunjena kritikama, emocionalnim bolom, pa čak i zlostavljanjem.

„Ljubavno bombardovanje je čest kod narcisoidnih osoba i žrtava narcisoidne ljubavi“, kaže dr Karen Stjuart, licencirani klinički terapeut. „Narcisi obožavaju osećaj da su željeni i prihvaćeni; zbog toga podsvesno ulaze vrlo brzo u veze, čineći da se osoba kojoj se udvaraju oseća izuzetno povezano, obožavano, pa čak i voljeno.“

Međutim, ti ljudi su zavisni od osećaja zaljubljivanja i, iz bilo kog razloga, nesposobni su da se obavežu na duge staze — čak i kada deluje da to žele. Za njih je kratak nalet uzbuđenja i ljubavi zapravo ono za čim tragaju.

„Oni vole početak veze kada je sve pozitivno, lagano i kada je zanesenost na vrhuncu. Ali to su takođe isti oni ljudi koji se plaše intimnosti i ranjivosti“, kaže Stjuartova. „Ovi ljudi će ući u vezu jednako brzo kao što iz nje i izađu. Vole vatru, ali kada deluje da se plamen gasi, beže u sledeću vezu. Zavisni su od adrenalina koji nosi nova ljubav.“

4. Nabijaju vam osećaj krivice jer ne napredujete jednako brzo kao oni

Narcisi koji primenjuju ljubavno bombardovanje žele da nove veze napreduju brzo. Kada osete tu hemiju, to je za njih gotovo poput droge. Srljaju punom brzinom unapred, bez pravljenja pauze da logički razmisle o tempu veze.

Tako da, ako ne napredujete brzo koliko i oni, mogu pokušati da učine da se osećate loše zbog toga. Ovo se često javlja nakon darivanja poklona, ekstremnih gestova i neprestanog ponavljanja koliko vas vole i kako ne mogu da veruju da su vas pronašli.

„Cilj narcisa je da se oseća posebno tako što će učiniti da se druga osoba oseća neverovatno. Međutim, taj nalet uzbuđenja kada nateraju metu da se zaljubi u njih kratkog je veka, jer je njihovo davanje transakciono“, kaže Margulijesova. „Narcisu su potrebni potpuno obožavanje i zahvalnost za sve njegove napore; ako mu se to ne uzvrati, narcis će početi da se oseća iznevereno i počeće da obezvređuje metu. Potrebno im je da se osoba ponaša na određen način i da bude određena u zamenu za ’sve što su učinili’ za nju. To je od samog početka bila zamka.“

Šta da uradite ako ste žrtva ljubavnog bombardovanja

Prvi korak koji bi trebalo da preduzmete ako osećate da ste žrtva ljubavnog bombardovanja jeste da usporite tempo i obratite pažnju na to kako reaguju na granice koje postavljate. „Neko ko je zainteresovan za izgradnju zdrave veze biće u stanju da prihvati kada čuje: ’Zaista uživam u vremenu provedenom sa tobom, ali želim da idemo tempom koji je meni ugodan’“, kaže Harisonova. „Nečija reakcija na postavljenu granicu pruža mnogo više informacija nego samo početno ponašanje tokom ljubavnog bombardovanja.“

Takođe možete zapitati sebe: ,,Da li se u ovoj vezi osećam više svoj na svome ili imam osećaj da pokušavam da dobijem nečije odobrenje? Da li se osećam slobodno da imam sopstvene potrebe i granice ili osećam pritisak da ispratim intenzitet druge osobe?"

„Zdrave veze se grade tokom vremena uz doslednost, poverenje i međusobno poštovanje. Intenzitet može delovati uzbudljivo, ali prava povezanost dolazi od ljudi koji su u stanju da budu ono što jesu“, zaključuje Harisonova.

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