Slavna španska glumica Penelope Kruz iznenadila je kolege tokom promocije novog filma "The Invite", kada je otkrila čime se bavi u slobodno vreme. Iako bi mnogi očekivali da dane provodi čitajući scenarije ili gledajući filmove, glumica je priznala da već više od decenije ima neobičan hobi.

Tokom razgovora sa kolegama Olivijom Vajld i Setom Rogenom, Penelope Kruz je otkrila da već 12 godina gotovo svake večeri po nekoliko sati proučava knjige iz medicine, posebno one koje se bave endokrinim sistemom i funkcionisanjem ljudskog tela.

Sve je počelo još u detinjstvu

Glumica kaže da njena fascinacija medicinom traje još od detinjstva. Kao devojčica se često igrala bolnice i "lečila" svoje lutke koristeći stare insulinske igle koje je uzimala od bake.

Vremenom je ta radoznalost prerasla u ozbiljan hobi. "Već 12 godina svake večeri učim medicinu. Knjige od nekoliko stotina stranica o endokrinom sistemu čine me neverovatno srećnom", ispričala je glumica.

Na pitanje Olivije Vajld da li se školuje za doktorku, Penelope je kroz osmeh odgovorila da je u pitanju isključivo hobi kojim se bavi pet do šest večeri nedeljno.

Kolege ostale bez teksta

Njeno priznanje iznenadilo je prisutne, a Set Rogen se našalio nazvavši je "doktorkom amaterkom".

Razgovor je potom otišao u drugom smeru pa su i ostali glumci otkrili svoje neobične hobije. Rogen je priznao da u slobodno vreme izrađuje keramiku, dok je Olivija Vajld rekla da skuplja figurice i da poseduje minijaturnu verziju seta iz kultne serije "Seinfeld".

Penelope, Olivija Vajld i Set Rogen zajedno igraju u komediji "The Invite", američkoj adaptaciji španskog filma "The People Upstairs" iz 2020. godine.

Video: