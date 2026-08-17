Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez odlučili su da venčanje upriliče u svom domu, u intimnoj atmosferi, okruženi decom. Iako su mogli da organizuju raskošnu ceremoniju na bilo kojoj svetskoj destinaciji, želeli su da taj trenutak bude nešto lično i posebno, uspomena koju će njihova deca pamtiti celog života.

Fudbalska zvezda Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez izgovorili su sudbonosno „da“ 10. avgusta, tačno deset godina nakon dana kada su se upoznali. Umesto velikog venčanja sa brojnim zvanicama i glamuroznom lokacijom, par je izabrao dnevnu sobu, odnosno trpezarijski sto!

Georgina je u intervjuu za „Vogue“ objasnila da im je upravo taj prostor bio najvažniji jer je to mesto u kojem svakodnevno provode vreme kao porodica.

„Odlučili smo da to uradimo u dnevnoj sobi naše kuće, tamo gde doručkujemo, ručamo i večeramo i gde živimo svoju svakodnevicu“, rekla je Georgina.

Za Georginu je bilo važno da njihova deca budu deo venčanja i da ceremonija ne bude samo glamurozan događaj, već porodična uspomena.

„Za 30 godina želim da deca pomisle: ‘Nešto predivno dogodilo se za ovim stolom, ovde su naši roditelji izgovorili bračne zavete’“, rekla je.

Iako je Georgina nekada zamišljala potpuno drugačije venčanje, danas joj raskoš nije bila prioritet.

„Kada sam bila mala, sanjala sam o najvećem zamku, najvećoj kočiji, najdužoj haljini i kruni punoj dijamanata. A sada kažem ne“, ispričala je.

Umesto toga, želela je nešto mnogo jednostavnije. „Želim nešto intimno, sa svojim partnerom i našom decom, kod kuće. Jer zamkovi, kuće, ostrva, konji, automobili, sve to nam je svakodnevno dostupno. Ali nešto intimno, to je za nas mnogo neobičnije“, objasnila je.

Iako su se ovog puta odlučili za intimnu ceremoniju, Ronaldo i Georgina ne odustaju od ideje da jednog dana organizuju veliko venčanje.

„U budućnosti ćemo imati veliko venčanje, pa ćemo moći da proslavimo sa porodicom i prijateljima“, rekla je Georgina, a prenosi "Page Six".

„Bilo je upravo onako kako sam zamišljala. Intimno, puno ljubavi, sa našom porodicom u najvažnijoj ulozi. Nisam mogla da zadržim suze“, poručila je novopečena gospođa Ronaldo.

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