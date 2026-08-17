Jedna preslatka maca osvojila je društvene mreže zahvaljujući neobičnom izgledu, ali i imenu koje nije dobila slučajno. Dvogodišnja kratkodlaka mačka Avril toliko podseća na jednu slavnu pevačicu da su joj upravo po njoj dali ime.

Avril je donedavno bila pod brigom udruženja za zaštitu životinja, a njena fotografija vrlo brzo privukla je ogromnu pažnju. Jedna objava na Fejsbuku sakupila je oko 50.000 lajkova, dok su interesovanje dodatno podgrejale objave na TikToku i Instagramu.

Ako ste pomislili na pevačicu Avril Lavinj, pogodili ste! Maca je ime dobila po kanadskoj zvezdi koja je početkom 2000-ih harala muzičkim top-listama hitovima poput „Complicated” i „Sk8er Boi”.

Ipak, razlog nije samo ime. Avril ima karakteristično tamno krzno oko očiju koje izgleda kao da je prirodno „našminkana” crnom olovkom i ajlajnerom. Upravo je taj detalj podsetio na prepoznatljivi izgled pevačice, koja je svojevremeno bila poznata po tamnoj šminki, kravatama i pomalo buntovnom stilu.

Iz udruženja su opisali Avril kao veoma umiljatu macu koja obožava ljude, pažnju i maženje. Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, nije joj nedostajalo ni obožavalaca.

Ipak, kao prava zvezda, Avril je imala jedan poseban zahtev, ne želi da deli dom sa drugim mačkama. Srećom, u međuvremenu je udomljena.

Video: