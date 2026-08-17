Glumica En Hatavej u filmu „Odiseja“ igra Penelopu, suprugu Odiseja, kog tumači Met Dejmon. Za glumicu je priprema za ulogu počela mnogo pre samog snimanja, razmišljanjem o ljubavi koja je vezivala ovaj čuveni par i o ženi koja je samo želela da se njen voljeni vrati kući.

En Hatavej je govorila o sopstvenom sazrevanju i tome šta ju je najviše privuklo priči o Penelopi i Odiseju.

Kada vam je reditelj Kristofer Nolan rekao da snima „Odiseju“, kako ste reagovali?

- Morala sam da ustanem i malo prošetam. Rekla sam mu: „Treba mi trenutak.“ Nisam ni znala da je to projekat zbog kog me je pozvao. Grčku mitologiju volim još od osmog razreda, tako da mi je ta vest bila potpuno neverovatna - ispričala je En Hatavej.

Šta vam je bilo najvažnije kada ste počeli da gradite lik Penelope?

- Kris i ja smo razgovarali o tome kako su Penelopa i Odisej, za razliku od mnogih brakova tog vremena, zaista bili zaljubljeni. Njihov brak je bio ljubav, što je bilo veoma retko i u njihovom svetu. Njihov san bio je da budu zajedno kao porodica.

Kako ste tu ljubav preneli na ekran?

- Zamišljala sam nekoga ko potpuno pripada svom srcu. Penelopa samo želi da se njen voljeni vrati kući. Nedostajao joj je. Nedostajalo joj je da ponovo bude potpuno svoja pred nekim koga voli. To je bila neka vrsta alhemije koja je stajala iza svega što sam radila sa tim likom.

Da li je Penelopa za vas više žena koja čeka ili žena koja voli?

- Za mene je ona pre svega žena koja voli. Naravno, ona čeka, ali iza tog čekanja postoji ogromna emocija. Ona želi da se njen čovek vrati i da ponovo budu porodica. Upravo je ta ljubav ono što sam želela da bude prisutno u svakoj sceni.

Kako je bilo raditi sa ogromnom ekipom „Odiseje“?

- Ekipa je bila ogromna i svi su bili izuzetni. Bilo je veliko zadovoljstvo biti deo tako snažnog lanca ljudi. Svaki dan želite samo da budete deo toga, da budete karika koja drži taj lanac i da uživate u tom osećaju. A onda se vikendom odmorite!

Šta vam je najviše ostalo iz ovog iskustva?

- Verovatno upravo taj osećaj zajedništva. Kada radite sa ljudima koji su toliko posvećeni onome što rade, želite da budete deo toga. A posebno mi je značilo što sam ponovo radila sa Krisom. Posle 12 godina, shvatila sam koliko mi je njegov način rada nedostajao - rekla je En Hatavej u razgovoru za magazin "People".

Šta biste voleli da publika vidi u vašoj Penelopi?

- Nadam se da će videti ljubav. To je ono što mi je bilo najvažnije. Iza svega velikog što se događa u ovoj priči nalazi se veoma jednostavna želja, da dvoje ljudi koji se vole ponovo budu zajedno kao porodica.

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