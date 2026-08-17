Možda je Dejvid Bekam jedan od najpoznatijih fudbalera svih vremena, ali kada je na odmoru sa suprugom Viktorijom, čini se da ima drugi važan zadatak – da bude njen lični fotograf.

Bekamovi trenutno uživaju u Italiji, a nakon obilaska Ibice i Sen Tropea, jahtom su stigli i do Portofina, gde provode letnje dane sa decom.

Viktoriju nije briga što je on čuveni fudbaler, za nju je on muž koji mora da je ufotka što bolje, kao što svaka žena traži od svog muža ili partnera na odmoru. Dejvid je uzeo malu digitalnu kameru i ozbiljno se posvetio fotografisanju Viktorije.

Modna dizajnerka pozirala je u elegantnoj beloj haljini otvorenih leđa sa dubokim V-izrezom i detaljima od čipke. Kombinaciju je upotpunila velikim slamnatim šeširom, naočarima za sunce i ravnim sandalama.

Deluje da Viktorija ni ovom prilikom nije potpuno prepustila stvari slučaju. Fotografije pokazuju da je Dejvidu davala uputstva sve vreme, a on je bio veoma strpljiv.

Nakon fotografisanja, porodica je uživala u opuštenom danu u Portofinu. Sa njima su bili ćerka Harper i sin Kruz sa devojkom Džeki Apostel.

Prošetali su slikovitim italijanskim gradićem, svratili na sladoled i piće, a potom se vratili na svoju jahtu.

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